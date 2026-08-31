Matthei aborda caso Cerimedo y uso de bots: “No sabíamos que era el monstruo que hoy sabemos que es”

La excandidata presidencial Evelyn Matthei se refirió al uso de bots y al caso del argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente argentino Javier Milei, y abordó las consecuencias que, a su juicio, puede tener la utilización de estas herramientas para influir en la opinión pública.

En conversación con Tele13 Radio, Matthei señaló que “nosotros ya sabemos que Cerimedo fabricó una encuesta falsa en Chile en 2020 en el plebiscito de entrada".

La exalcaldesa explicó que la combinación entre campañas automatizadas y encuestas puede terminar generando una percepción artificial sobre determinados temas.

"Cuando combinas bots que instalan una idea, alguna encuesta que ya sea que esté manejada o no pero que capte esos bots y tú convences a la opinión pública que es bueno razonable para Chile, de ahí a aprobar algo así hay un paso muy pequeño", indicó.

Matthei también se refirió a la decisión de haber contratado a Cerimedo y sostuvo que, en ese momento, no se conocían los antecedentes que posteriormente salieron a la luz.

La excandidata afirmó que cuando contrataron a Cerimedo "no sabíamos que era el monstruo que hoy sabemos que es. Y por lo tanto, uno también tiene que entender que es súper complicado cuando uno contrata a alguien y tres años después se empiezan a saber cosas muy complicadas".

Matthei recordó que “él vino en la campaña del plebiscito de entrada. En defensa de quienes lo contrataron en esa época no se sabía que era el monstruo que ha demostrado ser, pero es una persona que se mueve en varios círculos que conoce a todos los presidentes de derecha en Sudamérica”.

LEGISLAR SOBRE LAS GRANJAS DE BOTS

Respecto del uso de bots en Chile, Matthei planteó la necesidad de establecer un marco legal que regule la utilización de redes automatizadas que simulan ser personas reales.

"Es súper importante legislar en Chile sobre el uso de granja de bots. Eso no es libertad de expresión”, sostuvo.

“Cuando contratas una red de bots, que de forma automatizada haciéndose pasar por seres humanos, que no lo son, eso no es libertad de expresión, es libertinaje, una amenaza”, afirmó.

En esa línea, recalcó que el objetivo debe ser evitar que este tipo de prácticas vuelvan a repetirse en el futuro.

Y recalcó que "lo más importante es que eso no pase en el futuro y eso requiere claramente un marco legal".

REFORMA CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD

Por otro lado, la exalcaldesa abordó la reforma constitucional en materia de seguridad y manifestó su preocupación por las atribuciones que, según su interpretación, contemplaba la iniciativa para el Presidente de la República.

Matthei mostró su preocupación respecto a que "este proyecto que permitía ocho meses al presidente de la República de hacer lo que quisiera".

“Ocho meses en que el presidente puede escuchar incluso llamados telefónicos sin contrapeso ninguno, claramente es debilitamiento de la democracia", precisó.

La excandidata valoró, además, que se haya retirado la suma urgencia del proyecto, aunque aseguró que considera aún más relevante que parlamentarios hayan manifestado públicamente su oposición a la iniciativa.

La excandidata destacó que se retirara la suma urgencia a este proyecto. "Claramente lo valoro, pero más valoro a quienes se atrevieron públicamente a decir que ese proyecto no va a tener nuestros votos", indicó.

“Eso me alegró muchísimo porque quiere decir que hay contrapeso, cosa que eché de menos en la convención constituyente, la centroizquierda no tuvo coraje para decir esto va demasiado lejos”, agregó.

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