Matrimonios, Acuerdos de Unión Civil y defunciones aumentaron interanualmente en enero de 2026: nacimientos disminuyeron

En enero de 2026, los Acuerdos de Unión Civil (AUC) ascendieron a 1.944, lo cual representó un alza de 29,8% respecto de la cifra observada para el mismo mes de 2025, según se desprende del Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La mayoría de los acuerdos (88,4%) fueron entre parejas de distinto sexo; mientras que, tanto los acuerdos entre hombres como entre mujeres, alcanzaron el 5,8%.

Las cifras de estadísticas vitales dan cuenta, a su vez, de un total de 7.109 matrimonios en el país, lo que equivale a un crecimiento de 9,8% respecto a igual mes de 2025.

Además, en enero de 2026 se registraron 10.478 defunciones, de las cuales 5.480 fueron hombres (52,3%) y 4.997 fueron mujeres (47,7%). La cifra total es un 2,6% mayor que la observada en igual mes de 2025.

La mayor cantidad de fallecimientos ocurrió en personas de 60 años o más, y se concentró en el grupo de edad de 80 a 99 años, con un 41,9% del total (4.394 decesos). Las muertes infantiles menores de un año, por su parte, llegaron a 70, equivalente al 0,7% del total.

En tanto, un total de 12.717 nacimientos, de los cuales el 51,7% son hombres y el 48,3% son mujeres, se registraron en el país en el primer mes de 2026, marcando una caída de 1,2% respecto a enero de 2025.

De acuerdo con el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de los nacimientos fue en el grupo de 30-34 años, con el 29,6% del total (3.766 nacidos vivos), seguido del grupo de madres entre 25 a 29 años, con el 25,5% (3.248 nacidos vivos).

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