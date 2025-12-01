Matrimonio de adultos mayores sufrió un violento robo en su casa en Ñuñoa

Dos delincuentes irrumpieron armados en la vivienda, amenazaron a la pareja y robaron joyas y artículos electrónicos antes de huir.
Un matrimonio de adultos mayores sufrió un violento robo la madrugada de este lunes en su casa en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.
El hecho ocurrió a eso de las 01:30 horas de este lunes en Avenida Sur con calle Seminario, cuando al menos dos individuos llegaron hasta el hogar de las víctimas, donde forzaron la puerta de entrada y se dirigieron al dormitorio de la pareja.
En el lugar, los individuos los amenazaron con armas de fuego y sustrajeron diversas especies como joyas, celulares, aparatos electrónicos, entre otros elementos. Tras el robo, los delincuentes se dieron a la fuga.
El hijo de la víctima relató que "recibió un llamado de mis papás muy angustiados que cercano a las 01:30 sintieron un golpe, mi papá se despierta con una pistola en la cabeza. Había dos personas en la casa, quienes les estaban exigiendo dinero y joyas, con una pistola buscaron cosas, le decían a mi papá, 'tengo la bala pasada', por suerte a ninguno de mis papás les pasó nada".
La Fiscalía instruyó a la Brigada de Robos Suroriente de la Policía de Investigaciones para realizar las pericias correspondientes en este caso y dar con los responsables.
