Matan a tiros a hombre en Recoleta: fue abandonado en carro de supermercado en recinto asistencial

La PDI investiga el homicidio de un hombre que fue trasladado en un carro de supermercado a un recinto asistencial de la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, la víctima es un hombre de unos 40 años que fue trasladado por desconocidos al Sar Zapadores de avenida Recoleta.

En este lugar lo abandonaron para que recibiera atención de urgencia, lo que resultó infructuoso ya que posteriormente falleció por heridas de bala.

Según se informó, el ataque ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este miércoles a pocas cuadras del recinto asistencial.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el crimen será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA