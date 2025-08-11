Matan a balazos a venezolano que opuso resistencia al robo de su vehículo en Cerrillos

La PDI investiga el homicidio de un hombre de nacionalidad venezolana, baleado por desconocidos que intentaron robarle su vehículo en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

El crimen quedó al descubierto a las 1.40 horas de este lunes, cuando hasta un cuartel policial llegó un hombre a bordo de un vehículo con la víctima ya fallecida.

De acuerdo a su relato, ambos se encontraban en una bencinera de Camino a Melipilla, cuando fueron abordados por tres sujetos armados que les exigieron la entrega del vehículo.

Las víctimas forcejearon con los delincuentes y uno de ellos le disparó a conductor, tras lo cual la banda se dio a la fuga.

El acompañante del herido, quien sufrió impactos en el tórax y una pierna, acudió a un cuartel policial en busca de ayuda, pero el afectado murió en el trayecto.

Por instrucciones de la fiscalía, el crimen será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA