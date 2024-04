Matan a balazos a joven en vivienda usada para venta de drogas en Puente Alto

La policía investiga un nuevo homicidio cometido en la madrugada de este martes en la capital, esta vez en la comuna de Puente Alto, donde un joven de 21 años fue asesinado a balazos por desconocidos que dispararon contra un inmueble y se dieron a la fuga.

El ataque ocurrió alrededor cerca de las 2:30 horas de este martes en calle La Arena, sector Bajos de Mena, donde los agresores llegaron en un vehículo y dispararon contra una vivienda que, al parecer, se usa para la venta de droga.

En todo caso, el fiscal ECOH Jorge Carmona señaló que la víctima no tenía antecedentes penales. "No se descarta el enfrentamiento entre bandas, a pocas cuadras había un velorio, pero no se sabe si habría un vínculo", señaló.

Por instrucciones de la Fiscalía, la investigación del homicidio quedó a cargo del OS9 de Carabineros, mientras que el lugar fue periciado por personal del Labocar.

