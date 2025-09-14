Matan a balazos a hombre de 54 años mientras transitaba en vehículo en Lo Prado

La PDI investiga el homicidio de un hombre de 54 años, chileno, quien fue atacado a balazos mientras transitaba en un vehículo por la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana.

El crimen ocurrió la noche de este sábado en calle Los Copihues. La víctima no registra antecedentes policiales en la PDI no vivía en el lugar. El vehículo no es de su propiedad, pero no tiene encargo por robo.

"Alrededor de las 00:00 horas, personal de Carabineros es alertado del hallazgo de un vehículo con una persona lesionada por proyectil balístico al interior, concurriendo hasta el lugar, encontrando a una persona chilena de 54 años de edad, lesionada", indicó el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

"En este contexto le prestan los primeros auxilios junto Con personal de SAMU y la Fiscalía Centro Norte solicita a concurrencia de la Brigada de Homicidios a fin de hacerse cargo de las diligencias del sitio del suceso", añadió.

También detalló que "el vehículo transitaba por calle Los Copihues a la altura del 6070, donde es abordado por alrededor de cuatro personas, donde se observa que va deteniendo su marcha paulatinamente para posteriormente quedar estacionado en el lugar con la persona lesionada al interior, en esa dinámica se observan cuatro personas que huyen del lugar".

"El vehículo se ve en movimiento en las cámaras y se va deteniendo de a poco. Por lo tanto, lo que tenemos que establecer es si es que venía lesionado o es lesionado al minuto que es abordado por estas personas", concluyó.

