Matan a balazos a ciudadano peruano en Lo Espejo: sospechoso fue detenido en el lugar

La policía investiga el homicidio de un ciudadano peruano de 29 años cometido la madrugada de este viernes en la comuna de Lo Espejo de la Región Metropolitana. El supuesto autor fue detenido.

El crimen quedó al descubierto alrededor de la 1:50 horas de este viernes, cuando Carabineros concurrió a calle Valenzuela Palma a fiscalizar a un sospechoso en un vehículo.

Durante el control, los funcionarios notaron sangre en el asiento del copiloto. Luego, en calle Pedro Lira se encontró el cuerpo de la víctima en la vía pública, con disparos en la cabeza.

Testigos señalaron que el sospechoso detenido bajó a la víctima del automóvil en calle Pedro Lira y le disparó a quemarropa. Carabineros llegó en el momento en que se preparaba para escapar en el vehículo.

