Mascotas y ola de calor: claves para proteger su salud durante el verano

Las olas de calor, cada vez más frecuentes durante el verano en Chile, representan un riesgo no sólo para las personas, sino también para las mascotas, especialmente perros y gatos, quienes regulan su temperatura corporal de manera distinta a los humanos. Con registros que superan los 32 grados, el peligro de deshidratación, estrés térmico y golpes de calor aumenta considerablemente.

Uno de los principales factores de riesgo es el sobrecalentamiento en espacios interiores mal ventilados o en patios y terrazas expuestos al sol. En estos lugares, la temperatura puede elevarse rápidamente, por lo que resulta clave asegurar sombra, buena ventilación y superficies que no acumulen calor, como pisos cerámicos o áreas techadas, especialmente cuando se trata de mascotas senior o con condiciones de salud preexistentes.

Sobre la temperatura ideal al interior del hogar, el gerente general de Kaltemp, Manuel Eyzaguirre, explicó que “una temperatura ambiente entre los 20 y 24 grados es segura y confortable para la mayoría de las mascotas”. En ese sentido, destacó que los sistemas de aire acondicionado eficiente permiten mantener condiciones estables, mientras que los ventiladores solo ayudan de manera limitada, ya que no reducen realmente la temperatura.

El especialista advirtió además sobre errores frecuentes durante episodios de calor extremo, como ventilar en las horas de mayor temperatura o confiar únicamente en ventiladores, lo que puede generar una falsa sensación de frescura. “Para las mascotas, esto puede significar pasar varias horas en ambientes sobrecalentados, aumentando el riesgo de golpes de calor, sobre todo en razas braquicéfalas o animales mayores”, señaló.

En el caso de patios y terrazas, Eyzaguirre subrayó la importancia de combinar ventilación natural, zonas de sombra y tecnologías eficientes, como pérgolas bioclimáticas o climatización inteligente. Estas soluciones permiten regular la temperatura incluso cuando no estamos en casa, reduciendo la carga térmica y asegurando un ambiente más seguro y confortable. “La combinación de ventilación, sombreamiento y climatización eficiente es clave para el bienestar de las mascotas durante el verano”, concluyó.

PURANOTICIA