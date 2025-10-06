Más grande y brillante: Revisa las imágenes de la Superluna de octubre que se roba las miradas

Pasadas las 20:30 horas de este lunes se pudo apreciar en el país la superluna o "Luna del cazador", que se puede observar hasta un 6,6% más grande y hasta un 13% más brillante, en comparación a una luna llena regular.

Esto se produce cuando la luna nueva coincide con el perigeo, el momento del mes en que el satélite se encuentra más cercano a la Tierra.

La Superluna será más notoria la madrugada de este martes 7 de octubre, exactamente a las 00:47 horas de Chile, según indicó el sitio Time and Date.

Según National Geographic, las primeras horas del 7 de octubre, la Luna tendrá su brillo al 100% y estará a poco más de 361.000 km de la Tierra, mientras que el 8 de octubre, en el perigeo, brillará un 96% y se encontrará a 359.965 km.

El sitio de la NASA resume que este evento es uno de los momentos destacados del calendario de observación del cielo de octubre, donde también se encuentra la lluvia de meteoros Dracónidas, que también inicia el 6 y se extenderá hasta el 10 de octubre.

Otro fenómeno que se puede ver durante el mes es la lluvia de estrellas Oriónidas, que si bien se extiende de septiembre a noviembre, alcanzará su punto máximo este 21 de octubre.

IMÁGENES:

PURANOTICIA