Más de medio millón de pasajeros pasarán por el Aeropuerto de Santiago en Año Nuevo

El Aeropuerto de Santiago proyectó un flujo total de 568.407 pasajeros entre el 26 de diciembre y el 2 de enero, en el marco del feriado de Año Nuevo y el inicio de la temporada estival, según los datos de venta de pasajes entregados por las aerolíneas a la concesionaria del terminal.

Las cifras evidencian un incremento significativo del tránsito aéreo, con jornadas de alta concentración de viajeros, especialmente el 30 de diciembre, cuando se espera el paso de 80.038 pasajeros, seguido del 29 de diciembre con 78.629 personas, y del 2 de enero, fecha marcada por el retorno de vacaciones, con 72.678 pasajeros proyectados.

Del total estimado, 288.708 pasajeros (51%) optaron por destinos internacionales, siendo Lima, Buenos Aires y São Paulo las rutas más demandadas. A estos se suman destinos de fuerte carácter estacional como Río de Janeiro, Florianópolis y Miami, que registran un alto interés durante el verano.

En el ámbito nacional, 279.699 pasajeros (49%) utilizaron el Terminal Nacional, con Calama, Antofagasta y Puerto Montt liderando las preferencias dentro del país, reflejando tanto viajes turísticos como desplazamientos por razones laborales y familiares.

Desde la concesionaria, el subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos, Manuel Valencia, señaló que este comportamiento “es consistente con el alza de pasajeros proyectada”, destacando la implementación de un plan de coordinación operativa para asegurar viajes fluidos. Además, se estima que 4,8 millones de personas viajarán durante enero y febrero, periodo que contará con una ampliación relevante de rutas internacionales y un fuerte protagonismo de destinos como Brasil, Argentina, Perú y Estados Unidos.

