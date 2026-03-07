Más de la mitad de las mujeres profesionales en Chile se capacita por cuenta propia

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, un estudio de la compañía global de talento Randstad reveló que más de la mitad de las profesionales en Chile se capacita por cuenta propia para enfrentar los cambios del mercado laboral.

Los informes HR Trends 2026 y Workmonitor 2026 muestran que las mujeres están respondiendo con rapidez a la transformación del trabajo impulsada por la automatización y la inteligencia artificial.

En este escenario, la capacitación dejó de ser un beneficio adicional y pasó a convertirse en un factor clave para mantener la empleabilidad, especialmente en sectores donde aún existen brechas de género en liderazgo y áreas tecnológicas.

De acuerdo con los datos, el 41% de las trabajadoras identifica la inteligencia artificial como su principal prioridad de formación, debido a su impacto en la productividad, la toma de decisiones y el acceso a cargos estratégicos.

Otras áreas relevantes de capacitación incluyen conocimientos en tecnología y automatización (32%), habilidades de gestión y liderazgo (27%), además de privacidad de datos y ciberseguridad (21%).

Este fenómeno refleja la importancia creciente de la learnability, es decir, la capacidad de aprender, desaprender y reaprender, considerada una habilidad fundamental para el futuro del trabajo.

Sin embargo, el informe también expone una brecha dentro de las organizaciones: solo el 27% de las mujeres afirma recibir capacitación adecuada de su empleador, cifra inferior al 35% reportado por los hombres.

Frente a este escenario, el 56% de las profesionales en Chile financia su formación por iniciativa propia, buscando evitar la obsolescencia laboral y fortalecer sus oportunidades en un mercado cada vez más tecnológico y competitivo.

