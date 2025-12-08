Más de 84 mil familias postulan al subsidio eléctrico en Chile

El cuarto llamado al subsidio eléctrico, destinado a familias vulnerables y hogares con personas electrodependientes, concluyó con 84.820 nuevas postulaciones, según informó el Ministerio de Energía. El proceso forma parte de un programa que actualmente beneficia a más de 1,8 millones de hogares en todo el país.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, destacó la relevancia de este beneficio para los hogares más necesitados, afirmando que se trata de “la segunda política social más masiva después de la PGU”, y que su impacto directo se refleja en el alivio económico que supone en las cuentas de electricidad.

A partir de ahora, se iniciará la revisión de antecedentes para verificar que los solicitantes cumplen los requisitos: pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares al 15 de noviembre de 2025 y mantener la cuenta de la luz al día o con un convenio de pago vigente hasta el 22 de diciembre de este año. La nómina definitiva de beneficiarios se dará a conocer en febrero de 2026.

El subsidio se aplicará como descuento mensual en las boletas de electricidad, con montos que varían según el tamaño del hogar: $30.270 para un integrante, $39.348 para 2 a 3 integrantes y $54.486 para 4 o más integrantes. Las familias recibirán el beneficio en seis cuotas mensuales, desde febrero, incluyendo las correspondientes a enero y febrero.

García recordó que los hogares beneficiarios también recibirán la devolución por cobros en exceso realizados a clientes eléctricos, lo que se sumará al descuento del subsidio. “Cada familia podrá ver en su boleta cuánto le descuentan por el subsidio y cuánto por la devolución”, explicó.

Finalmente, la autoridad hizo un llamado a acelerar la tramitación del proyecto de ley que busca prorrogar este beneficio más allá de 2026, asegurando que, de aprobarse, las familias chilenas seguirán recibiendo este apoyo clave para sus cuentas de electricidad.

