Más de 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras se encontraban con licencia médica

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informó que 80.451 trabajadores del sector privado, asociados a Fonasa o Isapre, salieron del país estando con licencia médica, entre enero de 2024 y junio de 2025.

Tras solicitar a la Policía de Investigaciones (PDI) los antecedentes de entradas y salidas del país de aquellos trabajadores del sector privado a quienes se les otorgó al menos una licencia en dicho periodo, el organismo entregó los resultados de su análisis.

La Suseso publicó que a 2.443.223 se les otorgó al menos una licencia, de los cuales 541.808 tuvieron movimientos migratorios durante ese periodo. Y de estos, 80.451 incumplieron el reposo por estar fuera del país.

Fueron 109.187 las licencias médicas asociadas a estos más de 80 mil trabajadores, de los cuales un 83,1% corresponden a Fonasa y 16,9% a Isapre. Esto, con un promedio de 21,5 días autorizados por licencia.

Desde la Superintendencia agregaron que, tras el resultado, oficiaran a la Compin e Isapres, “para que procedan a redictaminar las licencias médicas en virtud de la causal de incumplimiento de reposo, en aquellos casos que corresponda”.

Además, se comprometieron a “analizar el patrón de comportamiento de quienes emitieron las licencias, para iniciar investigaciones de oficio en los casos que corresponda”.

Asimismo, informaron que remitirán al Ministerio Público “los casos que eventualmente revistan caracteres de delito”.

PURANOTICIA