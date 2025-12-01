Más de 7.500 parejas del mismo sexo se han casado en el país desde la entrada en vigencia del matrimonio igualitario

Desde marzo de 2022 hasta septiembre de 2025, se han celebrado 7.558 matrimonios igualitarios en Chile: 4.240 entre mujeres y 3.318 entre hombres, según datos del Registro Civil dados a conocer por Fundación Iguales, que alerta sobre el riesgo de retroceder en estos avances si el país opta por liderazgos que niegan la igualdad ante la ley.

La región Metropolitana lidera con 4.105 matrimonios igualitarios, seguida de Valparaíso (988), Biobío (371) y Antofagasta (309).

Un dato especialmente significativo es que el 8,4% de estos matrimonios (635 parejas) ha declarado tener hijos/as en común, sumando 1.189 niñas y niños que hoy forman parte de familias diversas y legalmente reconocidas.

Fundación Iguales celebró estos datos como una señal de que el matrimonio igualitario ha sido una herramienta concreta de igualdad, integración y justicia para miles de familias en todo el país. No obstante, desde la organización mostraron su preocupación ante el riesgo de retrocesos.

“Estas cifras reflejan que el matrimonio igualitario no es una bandera ideológica, sino una realidad que ha transformado vidas. Resulta alarmante que hoy, en pleno 2025, tengamos candidatos presidenciales que insisten en definir el matrimonio como exclusivo entre un hombre y una mujer. Esto pone en peligro derechos conquistados con esfuerzo y años de lucha. No podemos permitir que se retroceda”, afirmó la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido.

Asimismo, desde la entrada en vigencia de la ley se han registrado 223 divorcios de parejas del mismo sexo, una cifra que representa apenas un 2,9% del total de matrimonios igualitarios celebrados en el país.

