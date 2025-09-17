Más de 600 mil vehículos ya han salido de la región Metropolitana por fin de semana largo de Fiestas Patrias

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, llegó este viernes hasta el peaje Lampa en la ruta 5 Norte para monitorear la masiva salida vehicular con motivo del fin de semana largo de Fiestas Patrias.

“Más de 1 millón de vehículos saldrán hasta este domingo de la capital. De ellos, desde el viernes 12 ya han salido más de 600 mil, a los que se sumarán cerca de 300 mil vehículos entre este miércoles y jueves. Para enfrentar esta masiva salida estamos aplicando en las principales rutas medidas como el ‘peaje a luca’ para vehículos livianos, restricción para camiones en el día y como incentivo, durante la noche, rebaja del 50% del peaje”, informó tras sostener una reunión de coordinación con representantes de Carabineros de Chile, la subsecretaría general de Gobierno, Senda y del Grupo VíasChile.

La secretaria de Estado explicó que “el llamado es a informarse de las condiciones de las rutas, planificar el viaje y, lo más importante, conducir con responsabilidad para que todos tengamos un 18 seguro y no tengamos accidentes ni víctimas que lamentar”.

Al respecto, el subsecretario general de gobierno, Erwin Díaz, destacó que “el plan ‘Por un 18 Seguro’ está en pleno desarrollo. Estamos coordinando un esfuerzo integral entre distintos ministerios y organismos del Estado para garantizar que estas Fiestas Patrias sean un tiempo de encuentro y disfrute para todas las familias chilenas. Para reforzar la seguridad, hemos instalado 14 cuarteles temporales de Carabineros en las principales fondas del país. Además, el Ministerio de Transportes y SENDA llevarán a cabo 8.000 controles de alcohol y drogas. Queremos ser enfáticos: ‘Si va a beber, no conduzca’. El año pasado, lamentablemente, 70 personas fallecieron en siniestros viales durante estas fiestas. Es un número doloroso que no queremos que se repita”.

En tanto, la directora nacional de Senda, Natalia Riffo, explicó que “durante estas Fiestas Patrias vamos a tener un despliegue reforzado del Programa Tolerancia Cero, con 77 operativos de alcotest y narcotest en apoyo a la labor fiscalizadora de Carabineros. Esto representa 10% más que 2023 y más de 200% en comparación a una semana habitual. El consumo de sustancias es incompatible con la conducción, por lo que nuestro llamado es claro: si vas a beber, pasa las llaves; evita que alguien que ha consumido alcohol u otras drogas se ponga al volante; y no normalices estos consumos frente a niñas, niños y adolescentes”.

Entre las principales medidas en carreteras, para la salida de este miércoles 17, en las rutas 68 (Peaje Lo Prado y Zapata), 5 Norte (Las Vegas) y 5 Sur (Angostura), habrá peaje a 1.000 pesos para vehículos livianos, entre las 07:00 y 09:00 horas; restricción para el tránsito de camiones de 12:00 a 19:00 horas, y rebaja de 50% para camiones de 00:00 a 07:00 horas.

En tanto, para la salida de este jueves 18 en las rutas 68 (Lo Prado y Zapata) y 5 Norte (Las Vegas) habrá peaje a 1.000 pesos, de 07:00 a 09:00 horas; además de rebaja para el tránsito de camiones de 00:00 a 07:00 horas; y restricción para el tránsito de camiones de 09:00 a 15:00 horas en las rutas 68, 5 Norte y 5 Sur.

La prefecto de Tránsito y Carreteras, Coronel Estrella Sotelo, explicó que: “Durante estos días de Fiestas Patrias XL vamos a tener presencia en todas las rutas urbanas e interurbanas del país, fondas y terminales de buses y vamos a hacer implacables con aquellos conductores que infrinjan las normas del tránsito”.

En tanto, el director general de VíasChile, Andrés Barberis, enfatizó que “queremos reforzar la importancia de cuidarnos en estas fechas. La seguridad vial es clave, por lo que hemos dispuesto de un robusto plan de contingencia. Las autopistas que operamos, como Nueva Aconcagua y Autopista Los Libertadores, se han preparado para apoyar en lugares estratégicos con asistencia en ruta, vehículos de emergencia y un importante equipo de colaboradores dispuesto a asistir en situaciones que lo requieran. El llamado que hacemos es a protegernos y cuidar la vida de los demás”.

En tanto, para el retorno, que se concentrará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se replicarán las mismas medidas en las principales rutas de acceso a la capital.

PURANOTICIA