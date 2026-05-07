Más de 600 mil niños entre 6 meses y 5 años no están vacunados contra la Influenza

En la Semana Epidemiológica 17, entre el 26 de abril y el 2 de mayo, la positividad de las muestras alcanzó un 39,2%, superior a la registrada en la semana previa (37,3%).

El virus predominante es el Rinovirus, representando el 57% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior (60%), afectando, principalmente, en el grupo etario de 1 a 4 años.

Así lo informaron el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, en el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026.

La Influenza A es el segundo virus más detectado, con un 15,3% del total de casos detectados, seguido por Parainfluenza, representando el 9,9%.

Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Adenovirus (9,5%), Otros virus respiratorios (3,6%), VRS (1,7%), SARS-CoV-2 (1,3%), Influenza B (1,2%) y Metapneumovirus (0,5%).

La cobertura de vacunación de Influenza es de 63,9% con 6.595.720 dosis administradas. Los grupos con mayor avance son los trabajadores de la salud, que superan el 80%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas de 60 años y más, presentan una cobertura más baja.

El jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, recalcó que la Influenza puede provocar una enfermedad grave, con riesgo de hospitalización e, incluso, ocasionar la muerte. Por eso, reiteró la importancia de vacunarse oportunamente, haciendo un especial llamado a los menores que presentan un avance más lento.

“Es muy importante reconocer que, cuando identificamos la población objetivo de niños entre 6 meses y 5 años, hablamos de alrededor de 1.300.000 personas. De ese grupo, 620 mil no ha recibido aún su vacuna y no está protegido durante esta Campaña de Invierno 2026. Por eso, el llamado que hacemos es a los adultos responsables de estos niños, para que puedan llevarlos a los distintos puntos de vacunación y puedan enfrentar, cuando aumente la circulación del virus de la Influenza, ya protegidos e inmunizados contra este agente”, enfatizó.

En tanto, la inmunización contra VRS es de un 92,4%, con 81.772 dosis administradas. Específicamente, los recién nacidos presentan un 98,3%, mientras que los lactantes, un 89,9%.

SITUACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL

Al 6 de mayo la red integrada cuenta con 719 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 67,8%. El 20,8% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En el caso de los adultos, se cuenta con 4.510 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 91,4%. El 9,7% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

En cuanto a la evolución de las atenciones de urgencia, para la Semana Epidemiológica 17, el 26,1% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 2,1% superior respecto de la semana anterior.​

Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron un aumento del 5,9% respecto a la semana previa. Se observó un alza en la mayoría de los grupos, destacando los incrementos en niños de 1 a 4 años y de 5 a 14 años.

En este sentido, Valentina Pino expresó que existe una preocupación por la población infantil. “De hecho, en el reporte del Instituto de Salud Pública siguen siendo los niños de 5 a 14 años los que tienen una mayor cantidad de casos detectados de este virus, que ya sabemos, va a ir aumentando en las próximas semanas. Por lo tanto, hacer hincapié a que concurran cuanto antes a los vacunatorios y reciban la dosis de la Influenza, porque tan importante como vacunarse es también hacerlo a tiempo”, afirmó.

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