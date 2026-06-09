Más de 550 mil personas mantienen deudas del CAE y Estado ya desembolsó más de $4 billones para cubrir morosidad

La Tesorería General de la República (TGR) informó que más de 550 mil personas no han cumplido con sus obligaciones de pago asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). Como consecuencia de ello, el Fisco ha debido cubrir dichos créditos ante los bancos respectivos, acumulando a la fecha una deuda a su favor superior a los $4 billones (millones de millones) de pesos.

En cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley, la TGR indicó que continúa desarrollando una estrategia cuyo objetivo es recuperar aquellos recursos públicos que han sido desembolsados por el Estado y que deben reintegrarse al patrimonio fiscal.

“En lo que va del año, más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago que consideran la situación económica acreditada de cada persona. Para ello hemos dispuesto alternativas que incluyen condiciones especiales para quienes tengan menores niveles de ingreso con el propósito de facilitar la regularización de estas obligaciones”, señaló el tesorero general, Hernán Nobizelli.

En aquellos casos en que se han ofrecido alternativas de pago acordes a la capacidad económica disponible y no ha existido respuesta por parte del deudor, la institución ha ejercido las acciones de cobro contempladas en la normativa vigente, incluyendo medidas de embargo cuando corresponde.

A la fecha, la mayor parte de los embargos ejecutados han recaído sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, de acuerdo con sus propias declaraciones de impuestos correspondientes al año tributario 2025, disponibles al momento de iniciarse en abril del presente año la estrategia de cobro de las deudas CAE.

A la fecha, más de 1.500 personas han sido embargadas, lo que corresponde a un 5% del total de casos que han regularizado su deuda a través de convenios.

Quienes actualmente se encuentren cesantes, pueden presentar los antecedentes que acrediten dicha situación en la Oficina Virtual de Trámites de TGR mediante un certificado de cotizaciones previsionales y un finiquito. Este trámite permite acceder a un pie y cuotas de 1 UTM.

Respecto de diversas informaciones difundidas a través de redes sociales, sobre embargos de cuentas bancarias, la TGR aclaró que el proceso de cobro continúa desarrollándose conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos para la recuperación de recursos fiscales.

"El hecho de que las medidas de embargo aplicadas hasta ahora se hayan concentrado en contribuyentes con mayores niveles de ingreso o alto patrimonio no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones respecto de quienes mantengan obligaciones pendientes sin regularizar", advirtió.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a todas las personas que mantienen deudas asociadas al CAE a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país.

PURANOTICIA