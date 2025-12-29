Más de 549 mil vehículos saldrán de la región Metropolitana por celebraciones de Año Nuevo

Un llamado a la responsabilidad de los conductores que saldrán de la región Metropolitana, con motivo de las celebraciones por el Año Nuevo 2026 y el inicio del periodo de vacaciones estivales, hicieron autoridades de Gobierno.

Como es habitual para estas fechas, el MOP, junto a las sociedades concesionarias de autopistas interurbanas y Carabineros, ha dispuesto de un plan de contingencia para permitir la salida de más de 549 mil vehículos que se estiman saldrán de la región Metropolitana, siendo el día de mayor demanda precisamente el miércoles 31 de diciembre, con cerca de 161 vehículos utilizando las Rutas 68 (Viña del Mar), 78 (San Antonio), 5 Norte, 5 Sur y 57 (Los Andes y Argentina).

Para ello, se ha dispuesto para ese día 31 del llamado “peaje a luca”, cobro de mil pesos en los peajes Lo Prado y Zapata de la ruta 68, en dirección poniente; y en los peajes Las Vegas (ruta 5 Norte) y Angostura (ruta 5 Sur), en ambas direcciones, de 07:00 horas a 13:00 horas. También se aplicará en las mismas autopistas rebaja del 50% de cobro para el tránsito de camiones, de 00:00 horas a 07:00 horas.

Estas disposiciones se reiterarán para el regreso, el domingo 04 de enero, en mismas rutas, horarios y tipo de vehículos, salvo ruta 68, donde el beneficio se aplicará sólo para quienes transiten en dirección oriente.

“Durante este fin de semana hemos implementado este plan, para que no tengamos grandes congestiones, por un lado, pero también para disminuir la cantidad de accidentes y fallecidos, que lamentablemente tenemos en estas fechas”, dijo el ministro (s) de Obras Públicas, Danilo Núñez.

“Entre las medidas está el peaje a luca, que debe entenderse como un incentivo para que las personas salgan lo más temprano posible, porque la mayor demanda de las autopistas ocurre precisamente en la tarde”, agregó.

En este sentido, la autoridad del MOP recalcó que “hacemos un llamado a todos quienes van a celebrar fuera de Santiago, pero también a quienes lo hagan desde distintos puntos del país, se planifiquen y hagan sus traslados con tiempo, para no tener que ver flujos tan altos a las 22 o 23 horas, como ha ocurrido en años anteriores”.

“Junto esto, recordar la importancia de la conducción responsable, no consumir alcohol ni drogas, y reiterar que el principal fiscalizador es el propio conductor, o quienes lo acompañan en la conducción, como un copiloto o la familia”, señaló.

En esa misma línea, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, quien indicó que “mediante el plan Calles Protegidas, desde el 18 de diciembre y hasta el 31 de diciembre, vamos a estar fiscalizando principalmente terminales terrestres y buses interprovinciales, para que los desplazamientos sean más seguros en estas fiestas, con más de cinco mil controles, para verificar que los pasajeros estén usando su cinturón de seguridad, las condiciones técnicas de los vehículos o los documentos al día del conductor”.

“El principal llamado es la planificación, porque vamos a tener carreteras congestionadas y calles también con congestión, debido a que se celebran fiestas de fin de año en las ciudades, como va a ocurrir con la Torre Entel. Para ello hemos dispuesto en nuestras plataformas de los desvíos y cortes de tránsito, a distintas horas del día, en la Alameda”, indicó la autoridad.

“Lo mismo vamos a hacer respecto del horario del Metro, donde su Línea 1 operará hasta la 01:30 horas, de San Pablo a Los Domínicos, para fomentar los traslados en transporte público”, informó Daza.

Asimismo, ante la alerta roja que existe en la zona central por los incendios forestales, el ministro (s) secretario general de Gobierno, Erwin Díaz, comentó que “nuestra prioridad es que este viaje sea seguro en todo sentido”.

“Por eso, el llamado es doble: responsabilidad al volante para evitar siniestros viales y, de manera crucial, extrema responsabilidad para prevenir incendios forestales. Sabemos que más del 99% de los incendios son provocados por la acción humana, muchas veces por negligencias que parecen pequeñas, pero son devastadoras”, afirmó.

“A quienes hoy inician su viaje por las carreteras del país, les pedimos encarecidamente: no arrojen colillas de cigarrillos encendidas ni basura, como botellas de vidrio, desde los vehículos. Estos elementos en la berma son potenciales focos de fuego que ponen en riesgo vidas y nuestra naturaleza”, continuó.

“Asimismo, a quienes acudan a campings o zonas rurales, les recordamos que el uso del fuego está estrictamente regulado y, en muchas zonas, prohibido”, agregó el vocero (s).

Por otra parte, el prefecto de Tránsito de Carabineros, teniente coronel Carlos Cortés, puntualizó que se ha contemplado dispositivos de seguridad en la región Metropolitana como en Valparaíso, por eventos masivos de Año Nuevo, debido al gran desplazamiento de personas que habrá en ambos lugares, no sólo en autopistas, sino que también por caminos secundarios, donde también hay una alta siniestralidad.

“Lo que va del año, lamentablemente tenemos 1.492 personas fallecidas; es decir, 63 más que a la misma fecha del año pasado”, recordó el oficial.

Finalmente, Diego Savino, primer vicepresidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, Copsa, señaló que “desde el lado de las concesionarias pondremos todos nuestros esfuerzos y recursos para que funcione toda la infraestructura del país de manera óptima”.

“Pero lo más importante, y nos sumamos al llamado de las autoridades, es el llamado a la conducción responsable, a no conducir bajo la influencia del alcohol, a tomar los resguardos en los tiempos de viaje y a viajar con los automóviles en condiciones óptimas para así evitar accidentes”, cerró Savino.

PURANOTICIA