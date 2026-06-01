Más de 4 mil personas recorrieron el Palacio de Tribunales de Santiago en el marco del Día del Patrimonio

Más de 4.000 personas recorrieron este domingo el Palacio de Tribunales de Santiago en el marco de la celebración del Día del Patrimonio 2026, consolidando una vez más a este emblemático edificio como uno de los principales atractivos de la tradicional actividad cultural.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento del Poder Judicial, recorrer dependencias habitualmente restringidas al público y acceder a información histórica y arquitectónica del centenario inmueble ubicado frente a la Plaza de Armas de Santiago.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibió personalmente a cientos de visitantes en su despacho, donde explicó el rol del máximo tribunal del país y respondió consultas sobre el trabajo que desarrollan los tribunales de justicia.

“Ha sido una linda actividad, un lindo día. Conversar con las personas, contestar sus preguntas ha sido muy satisfactorio y alimenta tu corazón saber que la mayoría de las personas quiere conocer el trabajo que realizamos aquí en la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los tribunales en general. Ha sido muy fortificante y hace muy bien”, señaló la magistrada.

Además, destacó además la importancia que tienen los tribunales para la convivencia democrática y la paz social.

“La Corte Suprema cumple un papel fundamental, al igual que los tribunales de justicia en general, porque la resolución de los conflictos jurídicos trae consigo paz social. Por eso estamos abocados a que la respuesta sea más oportuna y para eso estamos trabajando”, afirmó.

La actividad contó también con la participación de las ministras de la Corte Suprema María Angélica Repetto y María Soledad Melo, quienes conversaron con los asistentes sobre el trabajo del máximo tribunal, acompañadas por relatores y funcionarios judiciales.

En tanto, en la Corte de Apelaciones de Santiago, su presidenta, Marisol Rojas Moya, junto a las ministras Graciela Gómez y Paula Rodríguez, además del ministro Matías de la Noi, guiaron a los visitantes por las distintas dependencias del tribunal de alzada y explicaron sus funciones.

Durante toda la jornada, guías judiciales y especialistas en patrimonio entregaron antecedentes sobre la historia y arquitectura del edificio, mientras que diversos tótems interactivos permitieron acceder a audioguías con información detallada sobre el recinto.

Las actividades también incluyeron propuestas orientadas a niños y familias. Entre ellas destacó la obra teatral “Alicia y el Joker: Una audiencia en el país de las maravillas”, montaje que explicó de manera didáctica el funcionamiento de los tribunales y el sistema de justicia.

Asimismo, la Plaza Montt Varas fue escenario de presentaciones musicales durante todo el día, contribuyendo al ambiente festivo que acompañó la celebración.

La masiva concurrencia confirmó una vez más el interés de la ciudadanía por acercarse a las instituciones públicas y conocer el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural que forma parte de la historia judicial de Chile.

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