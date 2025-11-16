"Más de 38.000 solicitudes": Carabineros explica que intermitencia en Comisaría Virtual se produjo a causa de la "alta demanda"

Carabineros explicó las intermitencias que se han registrado este domingo en el sitio web de la Comisaría Virtual, plataforma que es el único medio donde se puede conseguir la justificación de no concurrencia a sufragar.

El teniente coronel de Carabineros, Jorge Cárcamo, señaló que esto se produjo a causa de “la alta demanda. Cuando ésta aumenta, las máquinas empiezan a reconocer y empiezan a aumentar sus capacidades".

Complementó que “a lo mejor en el primer intento les va a salir el error, pero en el segundo las máquinas van aumentando sus capacidades, a medida que la necesidad y la demanda de la gente vaya aumentando”.

Detalló que “existen más de 38.000 requerimientos realizados en Comisaría Virtual a lo largo de todo el territorio nacional”. “Entendamos que el año pasado hubo durante el desarrollo del día 407.000 constancias. Nosotros creemos que alrededor de este día de hoy podríamos llegar incluso a eso y un poco más”.

Agregó que “la región que tiene hasta el momento la mayor cantidad de constancias validadas es la región de Antofagasta, con 6.000 validaciones, y en definitiva esto va a ir creciendo en el transcurso del día".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA