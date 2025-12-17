Más de 350 funcionarios terminaron cursos de especialización en Carabineros: reforzarán unidades como OS9, OS7 y Labocar

En una ceremonia presidida por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero y el general director de Carabineros, General Marcelo Araya, acompañado del Alto Mando Institucional, se efectuó la ceremonia de egresos de 353 carabineros alumnos y alumnas de los cursos de especialización año 2025, en dependencias de la Escuela de Especialidades del “General Oscar Cristi Gallo”.

En el acto donde estuvieron familiares y autoridades académicas se procedió a la entrega de las piochas de las distintas especialidades que terminaron los cursos de especialización tales como Siat, Gope, Labocar, adiestramiento de perros policiales, Caballería, Montaña o Fronteras, Especialidades, entre otros.

Posteriormente, se premió a los funcionarios y funcionarias que obtuvieron los primeros lugares de las distintas especialidades, quienes recibieron su condecoración por parte del ministro de Seguridad Pública y del general director de Carabineros de Chile.

El director de la Escuela de Especialidades, coronel Gabriel Guerrero, recalcó la importancia de la especialización institucional, ya que la formación académica aporta a cada una de ellas, en las distintas labores policiales y de otras institucionalidades que son fundamentales a la hora de entregar el conocimiento adquirido.

De los 353 funcionarios especialistas, de ellos 77 mujeres y 276 hombres, asimismo, egresaron 16 alumnos becarios, 10 integrantes de las instituciones de Gendarmería de Chile, y 6 integrantes de la Fuerza Aérea de Chile.

Además de 9 becarios extranjeros, 4 de la Policía Nacional del Perú, 1 de la Policía Nacional de Ecuador, 2 de la Policía de Bolivia, 1 de la Policía Nacional Civil de Guatemala, y 1 de la Policía Nacional de Panamá.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA