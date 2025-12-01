Más de 300 mil personas comienzan a rendir la PAES Regular 2026: el Demre destaca que es la cifra más alta de inscritos en la historia

Desde este lunes 1 de diciembre y hasta el miércoles 3, más de 300 mil personas rendirán Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES) Regular 2026, que les permitirá postular a las 47 universidades adscritas al sistema de acceso a la educación superior.

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) destacó que se trata de la cifra más alta de inscritos en la historia, para quienes se habilitaron 203 sedes de rendición a lo largo de Chile, incorporándose este año Bulnes (región de Ñuble) y Cunco (La Araucanía).

Estas sedes facilitarán la realización de la prueba a los inscritos de ambas comunas, quienes ahora no tendrán que hacer largos traslados para poder dar sus pruebas y optar a la educación superior el próximo año.

FECHAS

Lunes 1 de diciembre, 15:00 horas, Competencia Matemática 2.

Martes 2 de diciembre, 9:00 horas, Competencia Lectora, 15:00 horas, Ciencias.

Miércoles 3 de diciembre, 9:00 horas, Competencia Matemática 1; 15: horas, Historia y Ciencias Sociales.

Además, este lunes, entre las 12:00 y 13:00 horas, se realizará el reconocimiento de salas para todos los inscritos, instancia que no es obligatoria, pero que puede aminorar la ansiedad propia de la PAES, según el Demre.

Junto con sus documentos, los inscritos deben llevar un lápiz grafito Nº2 o portaminas HB, y goma de borrar. También un destacador y mascarillas, si así lo desean o necesitan.

No se puede ingresar con aparatos electrónicos como tablets, calculadoras, relojes inteligentes, audífonos y otros dispositivos. Tampoco bolsos, carteras, mochilas, libros o cuadernos.

El uso de celulares está prohibido dentro de la sala de rendición de las pruebas. El examinador entregará una bolsa auto sellable para guardar el teléfono móvil apagado.

PROCESO DE ADMISIÓN

- Entrega de puntajes PAES: 5 de enero de 2026, 08:00 hrs.

- Inicio etapa de postulaciones: 5 de enero de 2026, 09:00 hrs.

- Fin etapa de postulaciones: 8 de enero de 2026, 13:00 hrs.

- Entrega de resultados de postulación: 19 de enero de 2026, 12:00 hrs.

- Primera etapa de matrículas: del 20 al 22 de enero de 2026.

- Segunda etapa de matrículas: del 23 al 29 de enero de 2026.

PURANOTICIA