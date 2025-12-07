Más de 293 mil vehículos han salido de la Region Metropolitana y feriado deja cinco fallecidos en siniestros viales

Carabineros entregó este domingo un nuevo balance del último fin de semana largo de 2025, revelando que el alto flujo vehicular ya deja un aumento en la siniestralidad vial. Según la institución, entre las 17:00 horas del viernes y las 23:59 del sábado 293.184 vehículos han salido de la Región Metropolitana, mientras que se registraron 186 siniestros de tránsito, los cuales dejaron cinco personas fallecidas y varios lesionados.

En el marco de las fiscalizaciones asociadas al feriado, Carabineros informó que se han efectuado 30.226 controles preventivos, 7.495 exámenes a conductores y 1.033 infracciones a nivel nacional, reforzando la presencia policial en rutas y puntos críticos debido al masivo desplazamiento.

El avance de la peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez, en la Región de Valparaíso, motivó además importantes ajustes viales. La institución confirmó que desde las 16:00 horas de este domingo comenzarán los cortes totales en la Ruta 68, primero en dirección Santiago–Valparaíso, entre el Túnel Zapata y Avenida Argentina. A las 17:00 horas se iniciará el cierre en sentido contrario, desde la Tenencia de Carreteras de Peñuelas hasta el mismo viaducto. La reapertura está programada para las 07:00 horas del lunes 8 de diciembre, permitiendo solo el paso de vehículos de emergencia y residentes durante la interrupción.

Mientras la Ruta 68 permanezca cerrada, los automovilistas podrán utilizar diversas alternativas, como la Ruta 5 Norte, la Ruta 57-CH hacia Los Libertadores, la Ruta 60-CH, la Cuesta La Dormida, y las rutas F-90 y F-50 por Lo Orozco, además de las cuestas Barriga, Zapata y Lo Prado, que permitirán mantener conectividad entre Santiago y la Región de Valparaíso durante la masiva peregrinación.

PURANOTICIA