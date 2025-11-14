Más de 23 mil carabineros se preparan para apoyar en las elecciones del domingo

Carabineros de Chile llevó a cabo la jornada integral de capacitación “Elecciones Presidenciales y Parlamentarias”, instancia destinada a reforzar los conocimientos teóricos y prácticos del personal que participará en el despliegue institucional durante los comicios de este domingo.

La actividad tuvo como propósito preparar a los funcionarios y funcionarias para enfrentar cualquier contingencia que pudiera afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

Durante la jornada, se abordaron contenidos relativos al funcionamiento del servicio policial en contexto electoral, protocolos de actuación y medidas preventivas orientadas a garantizar la seguridad en los distintos puntos del país. El objetivo fue asegurar que cada integrante de la Institución cuente con herramientas claras y actualizadas para desempeñar su labor de manera eficiente y acorde con la normativa vigente.

Uno de los aspectos centrales de la capacitación fue el procedimiento de constancias para excusarse de votar. Se instruyó sobre las dos modalidades disponibles: la presentación digital inicial mediante Comisaría Virtual y, posteriormente, la concurrencia a la unidad policial más cercana para completar la gestión. En esta materia fueron formados más de cinco mil carabineros alumnos y aspirantes a oficiales.

Asimismo, se destacó el rol que cumplirá el personal en la protección del exterior de los locales de votación. Para este propósito, Carabineros dispuso a más de 23 mil funcionarios y funcionarias, quienes estarán a cargo del resguardo perimetral de más de tres mil centros de sufragio.

Su labor incluirá la vigilancia de recintos, la custodia de bodegas con material electoral y la colaboración en el traslado y escolta de los artículos necesarios para el proceso, entre otras funciones prioritarias.

Con esta preparación, Carabineros de Chile reafirma su compromiso con el desarrollo seguro, transparente y ordenado de las elecciones, contribuyendo a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a voto en un ambiente de tranquilidad y normalidad.

PURANOTICIA