Más de 2,5 millones de pasajeros se movilizaron por el aeropuerto de Santiago durante enero

El último Informe Mensual de Tráfico Aéreo en Chile reveló que hubo 2.781.765 pasajeros transportados desde y hacia destinos nacionales e internacionales en el pasado mes.

Miércoles 18 de febrero de 2026 20:42
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), dio a conocer los resultados del último Informe Mensual de Tráfico Aéreo en Chile, el cual reveló que hubo 2.781.765 pasajeros transportados desde y hacia destinos nacionales e internacionales durante enero de 2026.

Específicamente en el segmento internacional, el número de viajeros llegó a 1.274.552, lo que representa un aumento de un 2,5% comparado con el mismo período del año pasado. Hubo crecimientos importantes en destinos de Estados Unidos (6,1%), Europa (16,7%) y Oceanía (37,7%).

Al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que “hubo rutas poco tradicionales que aportaron al crecimiento del segmento internacional, entre las que destacan Melbourne, Barcelona y Houston, las que en algunos casos responden a un aumento en la frecuencia de los vuelos”.

Y agregó el ministro que “en la otra vereda, la ruta Santiago-Puerto Natales aportó a amortiguar la contracción del tráfico doméstico, principalmente porque es un destino que comúnmente recibe una mayor cantidad de turistas en esta época del año”.

El segmento nacional llegó a 1.507.213 pasajeros transportados en el primer mes de 2026, lo que representa una contracción de 6,6% respecto al mismo período del año pasado.

Rutas domésticas como Antofagasta-La Serena, Santiago-Calama y Santiago-Antofagasta, que generalmente son las que más aportan al resultado, durante enero presentaron resultados negativos. Al contrario, la ruta Santiago-Puerto Natales creció un 25% respecto a enero de 2025.

