Más de 2,5 millones de pasajeros se movilizaron por el aeropuerto de Santiago durante enero

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), dio a conocer los resultados del último Informe Mensual de Tráfico Aéreo en Chile, el cual reveló que hubo 2.781.765 pasajeros transportados desde y hacia destinos nacionales e internacionales durante enero de 2026.

Específicamente en el segmento internacional, el número de viajeros llegó a 1.274.552, lo que representa un aumento de un 2,5% comparado con el mismo período del año pasado. Hubo crecimientos importantes en destinos de Estados Unidos (6,1%), Europa (16,7%) y Oceanía (37,7%).

Al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que “hubo rutas poco tradicionales que aportaron al crecimiento del segmento internacional, entre las que destacan Melbourne, Barcelona y Houston, las que en algunos casos responden a un aumento en la frecuencia de los vuelos”.

Y agregó el ministro que “en la otra vereda, la ruta Santiago-Puerto Natales aportó a amortiguar la contracción del tráfico doméstico, principalmente porque es un destino que comúnmente recibe una mayor cantidad de turistas en esta época del año”.

El segmento nacional llegó a 1.507.213 pasajeros transportados en el primer mes de 2026, lo que representa una contracción de 6,6% respecto al mismo período del año pasado.

Rutas domésticas como Antofagasta-La Serena, Santiago-Calama y Santiago-Antofagasta, que generalmente son las que más aportan al resultado, durante enero presentaron resultados negativos. Al contrario, la ruta Santiago-Puerto Natales creció un 25% respecto a enero de 2025.

