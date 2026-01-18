Más de 18 mil hectáreas quemadas y 16 fallecidos dejan incendios en la Región del Biobío

Una situación de extrema gravedad vive la región del Bío Bío producto de los incendios forestales que afectan a distintas comunas, dejando una superficie arrasada que ya supera las 18 mil hectáreas. Así lo confirmó el director regional de Conaf, Esteban Krause, quien calificó el escenario como “catastrófico” debido al avance del fuego y el impacto en la población.

“La región del Bío Bío está viviendo una situación catastrófica respecto a los incendios forestales”, señaló Krause, detallando que en la provincia de Concepción, que incluye las comunas de Penco y Tomé, se registran tres incendios activos que han consumido más de 16 mil hectáreas durante el desarrollo de la emergencia.

En tanto, en la provincia del Bío Bío, más al sur, se mantienen cuatro focos de incendio, los que han afectado a más de 2.500 hectáreas. En total, la superficie dañada alcanza aproximadamente las 18.300 hectáreas, con un despliegue permanente de brigadas terrestres, maquinaria pesada y apoyo aéreo para evitar que las llamas sigan avanzando hacia zonas pobladas.

El director regional de Conaf también confirmó la llegada de un avión tipo “tanker” Boeing 737, el cual aterrizó en Los Ángeles y se sumará en las próximas horas al combate de los incendios mediante descargas de líquido retardante, reforzando el trabajo que actualmente se realiza en tierra.

Finalmente, Krause realizó un llamado urgente a la comunidad, enfatizando que “lo más importante es la vida”. “Cuando se haga el llamado a evacuar, por favor háganlo a tiempo. No queremos perder más vidas en estos incendios”, sostuvo. Según confirmó el Gobierno central, hasta ahora se registran 16 personas fallecidas en Ñuble y Bío Bío, 14 de ellas en la comuna de Penco, donde sectores como Punta de Parra fueron destruidos en más de un 80% por el avance del fuego.

