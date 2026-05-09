Más de 140 alcaldes y alcaldesas firman documento de apoyo al Gobierno de José Antonio Kast

Esta semana una serie de alcaldes y alcaldesas de todo el país se reunieron en La Moneda con el Presidente José Antonio Kast para dar una clara señal de apoyo. Tras esta iniciativa se presentó la declaración pública “Alcaldes comprometidos con Chile”.

La iniciativa busca consolidar una instancia permanente de articulación entre los municipios y el Ejecutivo, con foco en seguridad, reconstrucción, inversión, apoyo social y gestión local, en momentos donde el Gobierno enfrenta el desafío de acelerar respuestas concretas en los territorios.

Los alcaldes valoraron especialmente que, a menos de 90 días de iniciado el Gobierno, exista una convocatoria temprana desde La Moneda para escuchar directamente las necesidades de las comunas y construir una agenda de trabajo conjunta: “La ciudadanía espera menos confrontación política y más capacidad de gestión. Los municipios somos la primera línea frente a los problemas reales de las personas y por eso se requiere una coordinación permanente con el Gobierno central”, señalaron.

En la declaración, los jefes comunales también hicieron un llamado a fortalecer espacios de colaboración institucional y evitar que las diferencias políticas terminen debilitando la capacidad del Estado para responder a las urgencias ciudadanas.

Asimismo, reiteraron su apoyo al Presidente de la República y su disposición a colaborar en todas aquellas iniciativas que permitan sacar adelante al país, fortalecer las comunas y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Entre los firmantes destacan el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel; el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri; la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino; de Las Condes, Catalina San Martín; la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela; el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias; el alcalde de La Florida, Daniel Reyes; y el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic según informó 24horas.

Fuera de la Región Metropolitana también firmaron el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic; de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt; la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena; el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz ,el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) además de Carolina Corti de Quilpué.

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