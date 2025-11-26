Martínez cuestiona reunión de Kast con Frei y dice que la candidatura de Jara ofrece "certezas de mantener los principios democráticos"

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, criticó duramente al expresidente Eduardo Frei por reunirse con el abanderado republicano, José Antonio Kast.

“Me parece que cuando uno es parte de una colectividad, sobre todo habiendo tenido el más alto cargo que de forma honorable te da la ciudadanía, hay que tener más responsabilidad política”, aseguró en entrevista con radio Duna.

La líder del FA recordó que Kast es “un candidato de ultraderecha. Me impresiona que, además, con las declaraciones que ha hecho Kast sobre la dictadura y sabiendo lo que la dictadura le hizo al padre de Eduardo Frei, también me impresiona que ese tipo de apoyos ocurran”.

“Es demasiado lo que está en juego en esta elección, la única candidatura que ha logrado unificar a sectores políticos diversos y que ha logrado dar también certezas de mantener los principios democráticos, de no repetición, de respeto a los derechos humanos, pero también de construir una coalición común, es la de Jeannette Jara”, agregó.

Kast, aseguró Martínez, “se aleja mucho” de la historia de la DC, mientras que un apoyo a Jara “es lo más coherente con la historia misma de la Democracia Cristiana y con la defensa a la democracia”.

Sobre por qué cree que se logró este encuentro entre Frei y Kast y no con Jara, Martínez indicó que “él lo ha expresado ya hace harto tiempo”.

“Me tocó estar en el día en que él expuso en Icares el año pasado en esta exposición con los empresarios y dijo cosas que a mí me parece que ofenden de alguna manera cierta memoria de nuestro país, cuando señala de que no era necesario esta cantinela de la justicia social o de que es necesaria una reforma tributaria porque cuando él era presidente sobraba la plata”, explicó Martínez

Efectivamente, señaló la presidente del FA, había un alza de crecimiento muy sostenido durante todos los primeros años de los gobiernos de la Concertación, “pero también el propio presidente (Ricardo) Lagos hablaba de que uno de los máximos dolores de nuestro país tenía que ver con la desigualdad”.

“Durante el gobierno del presidente Frei se construyeron las casas Copeva, entonces, si no hablamos de cómo se reparte también los recursos, cómo discutimos cómo crece cuando Chile crece, también nos estamos omitiendo una parte muy importante que es parte de los principios de su propia colectividad, la Democracia Cristiana, y por lo tanto creo que el expresidente ya ha dado varios signos de que su reflexión está más bien hacia la derecha”, indicó.

Además, la timonel del FA señaló que más allá de una fotografía, Jeannette Jara “no solo tiene una foto con una persona, sino que construye puentes estables con la DC para que sean parte de su futuro gobierno, y por lo tanto creo que ahí hay menos discrepancias”.

“A mí lo que me preocupa es que a José Antonio Kast no se le conoce ningún proyecto de ley de su autoría que haya cambiado alguna cosa durante sus 16 años de parlamentario. No hay ninguna ley que el Partido Republicano haya empujado más allá de haberse opuesto desde la ley Cholito hasta la ley integral contra la violencia de la mujer, que son cuestiones que uno esperaría que pudiesen ser transversales”, afirmó tajante.

“Han rechazado las 40 horas, rechazaron la reforma de pensiones, son un partido del rechazo y por lo tanto a mí no me queda claro con quién van a gobernar, qué principios van a defender, más allá de estar en contra de cosas”, sostuvo.

