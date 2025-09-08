Martínez asegura que el FA está de acuerdo con el voto obligatorio, pero apuestan por una multa más baja

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aclaró que, pese al rechazo y abstención de diputados oficialistas, su partido apoya el voto obligatorio, pero dejó ver que es fundamental que la multa sea baja.

“El tema de la multa es una discusión importante sobre todo por los sectores más precarizados y los adultos mayores. Por lo tanto, plantear que una multa supuestamente baja no tiene ningún efecto no es cierto, de hecho, las últimas veces la multa ha sido baja y la gente sabe que tiene que ir a votar”, aseguró en entrevista con CNN Radio.

La timonel del FA agregó que “tenemos que ser cuidadosos en que no veamos la multa según la realidad que uno tiene como parte de la clase política, tenemos que ver cómo eso va a tener efectos en personas de carne y hueso”.

La exdelegada presidencial de la región Metropolitana señaló que en todo este Gobierno “le ha pesado de gran manera no tener mayoría en la Cámara. Yo creo que esto es parte de una discusión que es costosa porque hay minoría en el Congreso y, por lo tanto, hay que llegar a un buen acuerdo con la oposición”.

Finalmente, la frenteamplista destacó el rol de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, en las negociaciones. “Yo creo que la ministra Lobos ha dado todas las garantías de poder dar un debate racional y también escuchando a todas las partes”.

