Martínez advierte que el Frente Amplio será "implacable en temas que nos preocupan" durante el Gobierno de Kast

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que serán una oposición “dialogante” al Gobierno de José Antonio Kast, pero mostró su preocupación respecto a algunos temas.

“Nosotros vamos a ser una oposición dialogante en aquellos temas que sean una invitación a mejorar la vida de las personas, obviamente, pero sí vamos a ser implacables en temas que ya desde hoy nos preocupan”, dijo la exdelegada en entrevista con radio Infinita.

Las materias que son motivo de preocupación en su colectividad son la educación sexual, la crisis climática, los derechos reproductivos y el respeto a las diversidades sexuales.

“El que parte de la coalición de José Antonio Kast, que además está todo el tiempo medio en disputa, plantea que la educación sexual en los colegios se tiene que acabar para poder ser parte de eso, y la gran mayoría de los casos de abuso sexual ocurren en las familias, implica un desconocimiento total de la realidad”, aseguró.

Y agregó que “a mí eso me preocupa, porque creo que hay una parte de esa derecha que tiene posiciones bastante terraplanistas, en las que plantean su discrepancia con la ciencia, con la crisis climática, con los derechos sexuales y reproductivos, con las diversidades sexuales, y creo que esos son límites”.

Otra materia que genera distancia para la presidenta del FA con el próximo Gobierno es la postura en relaciones exteriores, sobre todo luego de la operación de Estados Unidos en Venezuela.

“También con lo que ya se ha mostrado, que ha sido la política internacional, en donde han sido muy serviles con Donald Trump, poniendo en riesgo de alguna forma nuestra soberanía, a mi juicio”, señaló.

Asimismo, apuntó a la eventual política económica de la administración de Kast. “Con lo que dijo Jorge Quiroz, que al parecer va a ser el ministro de Hacienda, en Icare, diciéndole a los empresarios que va a desregular todo, incluido el tema del suelo, que trajo efectos terribles en esta situación”.

PURANOTICIA