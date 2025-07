Martín de los Santos recriminó a juez y dijo que su detención era "ilegal" en tensa audiencia en Brasil

Martín de los Santos repitió el mismo comportamiento que tuvo ante la jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Cecilia Villanueva, en la audiencia de control de detención en Brasil.

El empresario de 32 años que se encuentra en Brasil a la espera de su extradición a Chile por la agresión a un conserje en Vitacura, tuvo este jueves una nueva actitud desafiante, esta vez contra un juez brasileño.

Según un registro difundido por Mega, el juez le comunicó al imputado que fue detenido por una orden del Supremo Tribunal de Brasil, a solicitud de la justicia chilena, ya que se le investiga por lesiones graves, lesiones leves y amenazas a Carabineros.

Y de los Santos cuestionó la competencia del juez, señalando que su detención fue "ilegal", por lo que pidió llamar a su abogado. Ante ello, el juez brasileño respondió que "no tengo competencia" para resolver la legalidad de la captura, sino que el fin de la audiencia era saber cómo fueron las condiciones de la aprehensión.

"Tú ya estás vulnerando mis derechos ahora. Yo no debería estar encerrado", le dijo al ministro, advirtiendo que "no me deberían detener. Lo siento, todo el mundo se va a enterar, porque yo estoy hablando en mi Instagram que tengo 1.7 millones (de seguidores)".

"Saben (sus seguidores) que hay un recurso vigente. ¿Cómo no respetan eso en Brasil. Eso es muy grave", sostuvo.

Añadió que "yo soy también un ciudadano español, europeo, y si no me están dando mis garantías, que me manden a Europa, España". "Yo lo exijo en esta audiencia", complementó.

Finalmente, sobre si sufrió violencia física por parte de los policías brasileños en el momento de su detención, de los Santos dijo que "absolutamente".

