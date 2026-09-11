Martín de los Santos llega a Chile para enfrentar a la justicia tras ser extraditado desde Brasil

Este viernes y tras ser extraditado desde Brasil llegó a Chile Martín de Los Santos Lehmann, imputado por la agresión el conserje Guillermo Oyarzún, de 70 años, en un edificio de Vitacura el 17 de mayo de 2025.

La víctima sufrió fracturas faciales, la pérdida de visión en un ojo y anosmia total (ausencia de olfato). Actualmente no puede trabajar.

El sujeto se encontraba prófugo luego de que se decretara prisión preventiva en su contra en un segunda audiencia, fue detenido el 2 de julio de 2025 por la Policía Federal de Brasil en ciudad de Cuiabá, a unos 1.500 kilómetros de Sao Paulo.

Santos Lehmann salió del país el 19 de junio de 2025, cuando se encontraba bajo la medida cautelar de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y al edificio donde ocurrieron los hechos por los hechos que se le imputan. En ese momento, no pesaba ninguna orden de arraigo en su contra.

Sin embargo, el 23 de junio de 2025, se realizó la audiencia de reformalización, donde el imputado quedó bajo prisión preventiva. Posteriormente, se comprobó que se encontraba en Brasil, emitiéndose una orden de detención en su contra.

El 7 julio del año pasado, en fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente para pedir la extradición, la que se concretó este viernes después de 15 meses.

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