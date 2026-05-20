Martín Arrau asume el Ministerio de Seguridad y reconoce que Chile enfrenta un problema “profundo, extenso y complejo”

El nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien reemplazó a Trinidad Steinert tras dejar la cartera de Obras Públicas, admitió que el país tiene graves problemas en este ámbito.

"Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo, pero cuando hablamos de seguridad pública no hablamos de cualquier política pública, hablamos del rol primario del Estado", dijo tras asumir el cargo.

Por lo mismo, afirmó que "vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para defender ese derecho humano a la seguridad, a la integridad personal, a la propiedad privada, pensando en esas víctimas que han sido vulneradas por el delito por el narcotráfico, por el crimen organizado".

"El Presidente me ha encargado esta misión en la cual, por supuesto, pondremos todas nuestras capacidades de organización política, conocimiento territorial y desde hoy día esa será mi única y exclusiva misión", agregó.

Por su parte, el nuevo biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, expresó que hay "una sinergia muy importante entre ambos ministerios".

"Es sin duda un tremendo desafío, pero lo asumiremos con el compromiso, con la dedicación, con el trabajo, con el cariño que el Gobierno ha tenido con nuestro país, con nuestra sociedad", agregó.

También destacó "el gran trabajo que estos meses ha realizado el ministro Arrau en temas de prolijidad de despliegue territorial".

"Ha hecho un despliegue extraordinario sin duda una conformación de equipos de primer nivel", concluyó.

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