Marta Lagos describe el escenario político como "una jauría de varones furiosos"

La directora de Latinobarómetro y fundadora de MORI Chile, Marta Lagos, analizó el escenario político a poco más de cuatro meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En entrevista con radio Futuro, abordó las comparaciones que se hacen entre la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara y la expresidenta Michelle Bachelet, aclarando que se trata de dos personas distintas. “Jara tiene otras características, me parece un poco artificial esta cosa de querer igualarlas. Son dos mujeres, son dos políticas, en fin. Jara tiene la capacidad de conectarse en este mundo más digital, más lejano, más remoto, donde toca la tecla de una autenticidad poco usual”, dijo.

Para Marta Lagos, la cercanía de la exministra del Trabajo se basa en emplear un lenguaje sencillo y no político, además de manejar la tranquilidad. “Yo veo esta campaña como una campaña muy virulenta, y el contraste de Jeannette Jara es muy fuerte. Ella tiene una paz, una tranquilidad en sí misma. No trasunta odio, problemas… es una mujer tranquila, que no tiene dolor de cabeza en la mañana de ningún tipo. Envidiable, desde ese punto de vista”.

Respecto a la realidad que vive la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, la directora de Latinobarómetro señaló que “el principal punto en contra fue acercarse demasiado a la extrema derecha. Ella cometió el error garrafal. Al moverse hacia la extrema derecha, perdió lo que había ganado al estar más en el centro. Cometió el error político e ideológico de empezar a competir con Kast y no quedarse en su estanco”.

Consultada por las debilidades que ve en la exalcaldesa de Providencia, cuya candidatura ha experimentado una baja sistemática, situándose en el tercer lugar de las preferencias, Lagos indicó que “ella es una candidata mucho más conceptual, más intelectual, más ideológica. Y yo creo que eso, en contraste con Jeannette Jara, la perjudica”.

“Al sector de izquierda le convendría la ausencia de Evelyn Matthei en la papeleta, ya que la dicotomía anticomunismo, antipinochetismo, es una dicotomía que beneficia a la izquierda, porque aglutina”, explicó.

Sobre las próximas presidenciales, Marta Lagos definió el escenario político como “una jauría de varones furiosos”.

“Aquí hay un montón de potros salvajes en el campo, que cada uno quiere ir para un lado y no deja que el otro vaya para ninguna parte. La campaña presidencial es una campaña virulenta, negativa, confrontacional”, sostuvo.

Finalmente, sostuvo que “es una campaña donde da la impresión de que los candidatos son jefes de la oposición y no candidatos presidenciales. Porque lo que hacen es tratar de castigar al Presidente, a los ministros, forjar acusaciones constitucionales día por medio”.

PURANOTICIA