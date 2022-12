Marta Herrera y fallida elección como Fiscal Nacional: "Uno de los problemas que pude haber tenido es la falta de redes políticas"

La ex candidata a fiscal nacional, Marta Herrera, abordó el rechazo a su candidatura por parte del Senado, la cual obtuvo solo 26 votos de los 33 necesarios.

En conversación con CNN Chile, la abogada señaló que en un comienzo se enteró de su nominación mediante "un comunicado que el Gobierno envió a los medios", y que luego recibió "el llamado de la Ministra de Justicia. Ella me lo informó y no me comentó en absoluto de (si se contaba con) los votos, no conversamos al respecto, fue una llamada bastante formal".

Sobre la elección del Ejecutivo, afirmó estar "muy agradecida, en primer lugar, de la confianza que el Presidente de la República depositó en mi y también de las ministras Uriarte y Ríos, particularmente ella que hizo la defensa de la nominación. Yo creo que efectivamente se la jugaron".

Consultada sobre si algún senador la contactó durante el proceso, Herrera indicó que "tenía algunos contactos más bien intermediarios de senadores que me iban a apoyar, y lo que era bastante público de el senador que asumió como vocero de la bancada de la UDI, que simplemente no me iban a escuchar, porque ellos ya tenían tomada su decisión".

Asimismo, añadió que durante su presentación en la Cámara Alta "el senador Moreira estuvo presente en la sala y estuvo hablando por teléfono todo el tiempo. No creo que él haya escuchado"

"Entiendo que efectivamente en este escenario uno está sujeto a un escrutinio, por lo mismo estuve dispuesta a participar en todos los debates a los que se me llamaron, pero siento que no hubo ese debate de ideas, hubo preguntas de otro tipo. Recuerdo la del senador Edwards, la del senador Kast, preguntas del senador Flores que apuntaban directamente al proyecto, pero las otras, a mi juicio, se escapaban absolutamente de la presentación que yo había hecho", agregó.

La persecutora aseguró que "supe de una comida con el candidato (Ángel) Valencia con gente vinculada al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles", sostuvo, y sumó que habría sido "el día de mi nominación (...) entiendo que participó Andrés Chadwick, el ex Ministro del Interior, estaba el señor Valencia, y otras personas".

En la misma línea, mencionó que llegar a ser fiscal nacional sin redes "es muy difícil", y que "uno de los problemas que yo pude haber tenido es la falta de redes políticas, pero es algo que a la vez me enorgullece, no es algo que me complique ni de lo que me arrepienta en absoluto".

"Entiendo que hay bastante lobby", dijo respecto al proceso de elección de fiscal nacional.

