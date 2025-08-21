Mario Marcel y su renuncia al Ministerio de Hacienda: "Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida"

En una conferencia de prensa marcada por la emoción, Mario Marcel confirmó que su salida del Ministerio de Hacienda fue por razones personales vinculadas a su familia.

“El tiempo que uno deja de dedicar a los hijos tiene un costo importante”, señaló, al explicar su decisión de cerrar un ciclo de más de tres años como ministro y casi una década en la primera línea de la política económica.

El economista hizo un repaso de su trayectoria, destacando que con esta renuncia culmina una etapa de más de 16 años en distintas funciones dentro del Ministerio de Hacienda, además de su paso por el Banco Central. “He dedicado muchos años a estas responsabilidades”, afirmó.

Marcel descartó que su salida esté relacionada con ofertas laborales en organismos internacionales, asegurando que no planea dejar el país. “No pretendo vivir fuera de Chile en los próximos años”, dijo, en referencia a su experiencia previa en el Banco Mundial, la OCDE y el BID.

Consultado sobre una eventual participación en la campaña de la candidata Jeannette Jara, aclaró que no se integrará a su comando, aunque podría colaborar en calidad de asesor si se lo solicitan. “Las campañas políticas, incluso desde lo técnico, son absorbentes. Y de lo que se trata justamente es que debo rebalancear un poco los énfasis en la vida”, reflexionó.

