Mario Marcel se unió al equipo económico de la candidata Jeannette Jara

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara confirmó este sábado que el exministro de Hacienda, Mario Marcel, se sumará como apoyo al equipo de su comando.

Así lo informó la exministra del Trabajo en un punto de prensa realizado luego de una reunión que sostuvo con su equipo y otros economistas. También confirmó la llegada de Carlos Ominami.

“Todo el equipo de economistas que está acá ahora lo que hace es entregar un respaldo para un soporte técnico a este equipo económico y para una opinión para el Chile que viene, incluido Mario Marcel. Si alguno más se quiere integrar también es bienvenido, pero la eficiencia en esto también es importante”, señaló Jara.

“Nosotros tenemos equipo económico hace tiempo ya, tenemos un programa económico robusto, pero es importante la eficiencia en esto y el trabajo tiene que ser todo rápido. Sobre Mario Marcel, se integró como uno más, lo hizo telemáticamente por otras razones”, agregó.

Tras salir del gobierno aludiendo a motivos personales, el exministro se mantuvo alejado de la contingencia, aunque durante la campaña de primera vuelta había ya entregado su apoyo a Jara, también mostró su preocupación frente a la posible injerencia que podría tener el Partido Comunista en el gobierno de la carta oficialista.

En la conferencia de prensa, realizada en el Hotel Fundador, se le consultó a la candidata sobre la polémica entre el gobierno y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien dijo que cuando Boric critica a Trump “daña al pueblo chileno”, lo que motivó a que el gobierno presentara una nota de protesta.

En ese contexto, Jara primeramente le entregó la bienvenida al nuevo embajador y también aceptó la invitación de sostener una reunión.

Sin embargo, también fue crítica con sus palabras, particularmente aquellas en que vislumbraba un posible apoyo a la candidatura de José Antonio Kast.

“Eso no corresponde. Es como que yo, no sé, me juntara con el embajador chino y insinuara que los chinos me van a apoyar a mí porque somos más cercanos. Eso no corresponde, los países se merecen respeto y cada país tiene que elegir en función de su soberanía”, señaló Jara.

“Lo otro es pensar que somos países que estamos manejados por alguien que desde afuera nos viene a decir lo que tenemos que hacer. Yo no creo en esa teoría, pero conmigo no van a tener problemas porque, así como a Donald Trump le gusta cierto imponer su idea sobre autonomía, yo soy bastante parecida en eso. Mi país es un país soberano y voy a tener buenas relaciones con todos, pero a Chile se le respeta”, enfatizó.

PURANOTICIA