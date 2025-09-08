Mario Desbordes y candidatura de Matthei: "No estoy muy de acuerdo con esto de pegarle al que está a la derecha"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió al trabajo de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei y al escenario político de cara a las próximas elecciones.

En conversación con Tele13 Radio, Desbordes sostuvo que “la llegada de los Juanes ha ordenado el comando. Juan Sutil y Juan Antonio Coloma, que son dos monstruos en términos de gestión, de capacidad, de política, de muñeca, y eso también ha permitido ordenar un poquito más el discurso”.

“A mí me gusta una Evelyn Matthei contándole a Chile lo que va a proponer, lo que propone y lo que va a hacer si es electa presidenta. Me gusta una Evelyn Matthei debatiendo, yendo a los medios de comunicación, recorriendo Chile. No estoy muy de acuerdo con esto de pegarle al que está a la derecha, para mí el adversario está a la izquierda”, manifestó.

El jefe comunal afirmó que “no se me pasa por la cabeza que nosotros pudiéramos olvidar que tenemos una candidata comunista al otro lado, ni más ni menos. Es un tema que como país yo creo que nos debería hacer meditar un poco. El Partido Comunista es un paria en el mundo entero. Acá en Chile asumen supuestas credenciales democráticas”.

Por otro lado, Desbordes planteó que “podemos ganar las tres elecciones, pero no en términos de tener una mayoría que nos permita hacer los cambios que requieren tres quintos o hasta dos tercios. Acuérdate que seguimos con una serie de quórums muy altos”.

“Yo no soy partidario de arrasar al que está al frente y aprovechar que tienes una mayoría que es circunstancial en el Congreso y pasar la aplanadora. Porque eso genera que el que está al otro lado, si llega a revertir la situación, en la próxima elección va a hacer lo mismo y los países que viven esas dinámicas son países que, primero, son subdesarrollados. Entonces, vuelvo al punto, yo creo que igual hay que dialogar, aunque tú tuvieras mayoría”, subrayó.

