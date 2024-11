Mario Desbordes se reunió en La Moneda con Carolina Tohá para abordar temas de seguridad en la comuna de Santiago

El alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes (RN), se reunió en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar los temas de seguridad en la comuna y la experiencia de la secretaria de Estado como jefa comunal.

"Compartimos opiniones. Escuché también su experiencia como exalcaldesa de Santiago, no nos olvidemos que ella fue alcaldesa, así que, a partir de ahora, vamos a generar varias otras reuniones de trabajo con sus equipos", señaló el exministro al término del encuentro.

"Compartimos opinión respecto de lo que es la situación de seguridad en la comuna. Por supuesto sabemos que hay problemas de dotación en las policías a nivel nacional y esto no va a cambiar ahora en lo inmediato, es un tema de largo aliento", añadió.

También vieron "algunos proyectos puntuales que prefiero mantenerlo en la reserva por ahora porque vamos a estar trabajando juntos. Por supuesto, yo le hice un largo petitorio: ella de vuelta también me hizo ver cuáles eran las condiciones del ministerio en términos de capacidades, dotación, etc".

Acerca del eventual despliegue de militares, Desbordes descartó impulsar el tema "por ahora, yo creo que lo que urge es fortalecer la musculatura de carabineros. Me voy a reunir con el alcalde Felipe Muñoz, de Estación Central, dentro de los próximos días, yo sé que él ya lo planteó para algunos sectores y yo no lo puedo descartar. Hay algunos lugares muy específicos en términos de lo que es la custodia de infraestructura crítica, pero no en orden y seguridad".

PURANOTICIA