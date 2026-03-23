Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Mario Desbordes presenta su renuncia a Renovación Nacional tras 26 años de militancia

Mario Desbordes presenta su renuncia a Renovación Nacional tras 26 años de militancia

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Su salida respondería a profundas “incomodidades” con la mesa encabezada por el senador Rodrigo Galilea.

Mario Desbordes presenta su renuncia a Renovación Nacional tras 26 años de militancia
Lunes 23 de marzo de 2026 15:18
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Mario Desbordes presentó su renuncia a Renovación Nacional (RN), poniendo fin a una militancia de 26 años en el partido.

Su salida respondería a profundas “incomodidades” con la mesa encabezada por el senador Rodrigo Galilea.

En enero el alcalde de Santiago había dejado entrever un posible alejamiento del conglomerado tras señalar que "RN es noticia en desarrollo. No sé si RN va a seguir en un año más".

En aquella ocasión agregó que "no sé qué va a pasar, pero por ahora no veo a RN con nitidez, ni tampoco sé qué pasará respecto de mi participación en el partido (...) tiene que haber una autocrítica muy fuerte en RN, porque estamos en caída libre".

La decisión del expresidente del partido entre 2018 y 2020, se da en la previa de las elecciones internas que se realizarán este sábado 28 de marzo.

Cabe señalar que para los comicios se inscribió una lista única, la cual es liderada por la senadora y actual secretaria general, Andrea Balladares.

PURANOTICIA

Cargar comentarios