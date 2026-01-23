Mario Desbordes pone en duda su militancia: "No sé si RN va a seguir un año más"

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, puso en duda el futuro de su militancia en Renovación Nacional, pues aseguró desconocer si el partido “va a seguir un año más”, pues agregó que la continuidad del mismo “es noticia en desarrollo”.

"El partido siempre presentó una serie de iniciativas que recogían el pesar, el sentir, las penas y los anhelos de la clase media, pero eso no se transmitió en la última elección y se hizo evidente", aseguró Desbordes en entrevista con El Mercurio de Valparaíso.

"Y quien probablemente tomó esa posta fue Franco Parisi. Por eso me parece que es un tremendo error ningunear al elector de Parisi. Es una mirada muy vigente, que sigue tal cual Creo que es compatible crecer, crear empleo, con una política social robusta y ser firme contra la delincuencia y hacer cumplir la ley", comentó.

Sobre su proyección de coalición del próximo gobierno, afirmó que "el Presidente Boric gobernó con dos coaliciones y el próximo gobierno debería pensar en gobernar con dos o tres coaliciones. incluso. Creo que es viable y dependerá de la muñeca política del Presidente electo".

"Chile Vamos como tal ya cumplió su ciclo y lo que viene es buscar una coalición más amplia a partir de la UDI, RN, Amarillos, Demócratas. En paralelo correrá la otra corriente que representa el Partido Republicano. No somos lo mismo, pero hay que trabajar juntos, en diferentes coaliciones", aseguró.

FUTURO DE RN

Sobre su lapidario diagnóstico de Renovación Nacional, agregó que "ahora estoy dedicado a ser alcalde al 1000% y RN es noticia en desarrollo. No sé si RN va a seguir en un año más. Lo que sí creo es que para que garanticemos un RN medianamente ordenado, que elimine las disputas entre grupos internos, debe haber un presidente que produzca consenso y dé tranquilidad a la mayoría de los liderazgos".

"No sé qué va a pasar, pero por ahora no veo a RN con nitidez, ni tampoco sé qué pasará respecto de mi participación en el partido", afirmó.

Desbordes aseguró que su militancia que está en duda porque "depende de qué camino tome Renovación Nacional. Si RN sigue por un camino que lo ha ido achicando cada vez más y que lo tiene con el peor resultado histórico en una elección parlamentaria, al menos yo no me identifico con ese proyecto".

"Así de simple. Pero no voy a pelear con nadie, no me interesa. Pero sí tiene que haber una autocrítica muy fuerte en RN, porque estamos en caída libre", sostuvo el ex timonel de la colectividad.

GABINETE DE KAST

El jefe comunal también entregó su análisis del gabinete de José Antonio Kast: “La verdad es que creo que es un buen gabinete, una buena propuesta, equilibrada. El Presidente habló desde el día uno en la campaña de un gabinete de unidad para un gobierno de emergencia, y creo que acertó".

"Lo que vemos es un extremo que encuentra a algunos ministros muy conservadores y otro que encuentra a algunos muy liberales; están los que reclaman que hay ministros que son muy mayores y otros que son muy jóvenes. Cuando se produce esa bipolaridad de reclamos es bueno, porque más o menos se acertó al punto medio", comentó.

Sobre las críticas a ciertos nombres como el de Judith Marín (PSC) en el gabinete, afirmó que "no puede haber vetos". "Me llama la atención que las mismas que gritaban 'ni puta ni paca' a las carabineras en la calle, estén criticando a la ministra de la Mujer. No entienden que la gente ya no quiere su versión de lo que es el feminismo. Por supuesto, la ministra tendrá que ser lo más amplia posible, transversal, porque va a ser ministra de Estado, no de un nicho. Pero dejémosla trabajar tranquila", defendió.

En tanto, en Educación que estará liderada por la investigadora de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola (IND), cuestionó: "¿Por qué la ministra no puede ser de Libertad y Desarrollo, pero sí puede ser una persona que estuvo en el Alejandro Lipschutz, que es el instituto del Partido Comunista? No tiene por qué haber vetos en esto, insisto. Lo que hay que evaluar son los perfiles y el conocimiento que tiene cada uno en los temas".

AUTOCRÍTICA A CHILE VAMOS

En relación a los reclamos desde Chile Vamos por la poca representación política porque hay 16 independientes y solo 8 militantes de partidos, Desbordes se mostró en desacuerdo. "Los reclamos de Chile Vamos me parece que están completamente fuera de lugar, no entienden que la ciudadanía nos está pidiendo terminar de una vez por todas con los cuoteos. Aun así varias autoridades de Chile Vamos siguen reclamando que faltan militantes. Lo dicen porque creen que falta gente de sus partidos en el gabinete y me parece horrible lo que están haciendo".

Y agregó que "el electorado está cansado, está agotado de la política a la antigua y el Presidente dio una señal en una línea. A mí si me gusta su gabinete y crea que hay que apoyarlo".

Desbordes llamó a hacer una autocrítica desde su sector: "Hay que mirar un poquito el resultado de Chile Vamos en la última elección. Renovación Nacional tuvo el peor resultado de su historia. Entonces, ¿qué le estás reclamando al Presidente? ¿Si tenemos un ministro más o un ministro menos? Ahora hay que trabajar por la necesidad que tiene la mayoría ciudadana, que nos pide que dejemos de lado los intereses partidarios, que muchas veces son mezquinos".

"Los partidos, los líderes, las autoridades, los que tienen una cuota de poder a nivel nacional o en regiones, tienen todo el derecho a proponer personas. Eso es legítimo. Pero hasta ahí llega. Es el Presidente el que decide finalmente a quién nombra y él tiene un puzzle y un mapa nacional con los perfiles que necesita", aseguró.

Y continuó con que "el Presidente electo no tiene por qué estar haciendo equilibrio entre partidos. y los parlamentarios no tienen ningún derecho a hacer amenazas veladas ni ofrecer apoyo a cambio de cargos. Esa es la política antigua que la ciudadanía detesta y que el Presidente demostró no está dispuesto a seguir. Si no fuera así, habría 15 ministros republicanos y eso no pasó".

