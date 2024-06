Mario Desbordes dice tener antecedentes que "Fiscalía presionó ilegalmente al INDH para que se querellara"

La carta de Chile Vamos para la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, abordó la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por tráfico de influencias, tras la filtración de mensajes de WhatsApp, donde se revelaría un supuesto lobby a favor de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier.

Según un reportaje Ciper, el exministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera apareció en una serie de mensajes con el exmagistrado Juan Antonio Poblete, quien habría pedido favorecer el nombramiento de Letelier en el máximo tribunal.

En conversación con Tele13 Radio, Desbordes señaló que “las conversaciones con el ministro Juan Antonio Poblete eran cuando yo no tenía ningún cargo. El INDH cuando hace la querella, hace la expresión que la fiscalía los obliga a querellarse”.

“En el caso mío no hay delito, la propia directora, después de mencionarme 30 veces con total soltura dice que ‘nunca hemos dicho que Mario Desbordes ha hecho un delito y es contra él’”, complementó.

En ese sentido, sostuvo que “incluso la defensa de Ciper dice que ‘jamás dijeron que Desbordes hizo un delito, solo que informaron cuestiones que nos parecen de interés público’, pero la forma en que se vinculó, parece que Ciper quiere dar una connotación sospechosa y hasta delictiva (...) Es más peligroso un mal titular que una noticia falsa”.

La exautoridad indicó tener “los antecedentes de que la Fiscalía presionó ilegalmente al INDH para que se querellara. Yo el lunes presento mi querella en contra del INDH y voy a pedir la incautación del audio de la reunión del Consejo del organismo, el cual le están negando a los periodistas, habrá varias sorpresas y graves”.

“Aquí todo este entramado se está empezando a caer a pedazos y me permite decir que aquí hay una operación mayor. No corresponde, es ilegal que la Fiscalía presione al INDH. Cuando aparezca este audio, voy a iniciar acciones en contra de la Fiscalía. Que ahora digan que ‘nunca dijimos que Mario ha cometido un delito’, el titular ya está”, manifestó.

En cuanto al audio de la reunión, el candidato a alcalde por Santiago afirmó tener “la certeza de que no es una conversación, la persona del INDH quien explica que es necesario querellarse, señala expresamente que hay una petición de la Fiscalía, eso está en el audio, no puede no estar en el audio. Me consta que tiene que estar, porque así fue”.

