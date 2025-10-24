Mario Desbordes contra Ministerio de Educación: "Hay una actitud constante de mirar al techo y no hacer absolutamente nada"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a los últimos episodios de violencia en el INBA y afirmó que el Ministerio de Educación "tiene una actitud constante de mirar al techo".

En conversación con Cooperativa, Desbordes señaló que cuando “entrevistan (al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, o a cercanos suyos) dicen: 'Es que aquí ha faltado diálogo con las comunidades'. Falso, las medidas de seguridad que estamos proponiendo en el INBA están acordadas con los profesores, los inspectores y los asistentes de la educación. Ellos nos han pedido desesperados 'por favor, alcalde, tome estas medidas'”.

"¿Qué más diálogo quieren? Yo no voy a dialogar con los que tiran la bomba molotov o el que anda con capucha, si a eso se refieren. Y luego tenemos las frasecitas tradicionales de 'criminalizar la protesta'; esto no es una protesta, son actos delictuales", aseveró.

El jefe comunal argumentó que "hay una actitud constante del Ministerio de mirar para el techo y no hacer absolutamente nada. Yo sostengo lo que digo: no solo no se me pasó la mano (con lo que dije), sino que creo que anduve demasiado blando (...). Hace poco le tiraron una bomba molotov a un profesor en el patio en el Instituto Nacional, ¿y el duro soy yo? No, perdóneme, pero yo creo que no”.

Por otro lado, Desbordes comentó sobre los problemas en la rendición del Simce de octavo básico y manifestó que le “parece de una liviandad absoluta que el Ministerio diga 'bueno, no se preocupen si la hacemos otro día'. O sea, otro día más perdiendo clases, como si nos sobraran días de clases, sobre todo en algunos establecimientos en donde la interrupción de clases se ha hecho una constante”.

"Aquí hay una situación que es grave porque no un fue caso aislado en un solo establecimiento (...). Después, los apoderados me reclaman a mí y dicen 'oiga, alcalde, ¿cómo van a perder clases otra vez? Si estos cabros no pueden seguir perdiéndolas'. Creo que no se hizo lo que tenía que hacerse antes y la reacción de la autoridad ha sido bien pobre, por decirlo suavemente", sentenció.

