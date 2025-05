Mario Desbordes anunció que guardias de Santiago aumentarán de 350 a 1.300 en cinco meses

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), anticipó que, en unos cinco meses, el municipio pasará de contar con 350 agentes de seguridad, a tener cerca de 1.300 funcionarios desplegados en las calles para enfrentar el comercio ilegal en ciertos barrios de la comuna.

El jefe comunal indicó que “tenemos poca dotación de agentes de seguridad municipal: son apenas 350 en toda la comuna, la dotación no aumentó en nada en estos cuatro años, y lo que hacemos en lo inmediato es duplicar la cantidad: vamos a pasar a 700 con recursos propios en los próximos tres meses, no en un año más. Eso nos va a permitir una mayor capacidad, pero no es suficiente todavía”, dijo en entrevista con radio Cooperativa.

“Con recursos de privados, esperamos contratar unos 400 o 500 más. O sea, vamos a pasar de 350 -espero- a 1.200 o 1.300 dentro de los próximos cuatro a cinco meses. Eso es algo concreto”, adelantó.

“¿Nos permite eso solucionar el problema de Meiggs? No, pero sí nos ayuda en otros barrios. En Lastarria la cuestión está bastante distinta a lo que era hace cuatro meses: allí se desempeña la misma dotación actual, que la hemos empoderado; estamos trabajando con Carabineros, con Impuestos Internos, con el delegado presidencial, con la Gobernación y con alcaldes de las comunas vecinas”, añadió.

“Estamos preparando la musculatura para dar un empujón definitivo a esto, porque los operativos que erradican a los vendedores ambulantes, se supone, pero que lo único que hacen es sacarlos por un par de días, y al cuarto día vuelve a estar todo como antes, no sirven de nada, y es peor todavía, porque la sensación de la gente es de frustración, de no creerle a la autoridad”, reconoció.

“Meiggs y un sector importante de Franklin creo que son los dos barrios más complicados. Hay otros también con problemas de comercio ilegal, pero creo que son esos los más difíciles. Dije en campaña, y he insistido una y otra vez en que los casos más críticos no se van a solucionar antes de un año o un año y medio, no es de un día para el otro. Siempre lo dije, porque sabía el nivel de la crisis que estábamos recibiendo”, finalizó Mario Desbordes.

PURANOTICIA