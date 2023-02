Mario Desbordes afirma que Fuerzas Armadas desplegadas en el norte "han sido enviadas con las manos atadas"

El exministro de Defensa del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Mario Desbordes, abordó el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera del norte para mitigar la migración irregular, en el marco de la recientemente aprobada Ley de Infraestructura Crítica.

Este lunes, el excandidato presidencial criticó que la medida "no van a impedir que alguien ingrese sin visa, incluso si es por un paso no habilitado y eso hay que corregirlo, o terminarán siendo un parche".

"La ciudadanía cree que el despliegue militar va a impedir la migración ilegal y no lo va a hacer, porque hay más de 100 pasos no habilitados para ingresar y porque a las FF.AA. no se les ha asignado el rol de impedir la inmigración ilegal, sino solo recibir a las personas que ingresan ilegalmente, tomarlas y reconducirlas", sumó.

En la misma línea, el expresidente de RN fustigó que "las FF.AA. se han enviado con las manos amarradas porque, pese a lo que dice la ministra Carolina Tohá, por regla general no van a poder revisar ropas, bultos, ni registrar un vehículo y la excepción será hacerlo si el vehículo o la persona hubiere cometido un delito".

"Podemos entender esa discusión en Santiago, en Antofagasta u otras ciudades, pero en la frontera lo razonable sería que sí pudieran revisar como norma general, por cierto respetando los derechos humanos y la dignidad de la persona fiscalizada", añadió.

Asimismo, Desbordes sostuvo que es "grave que se establezcan etapas para defenderse, más aún cuando hay una agresión y considerando que las FF.AA. no cuentan ni contarán con los elementos descritos en el decreto, tales como artículos eléctricos, paintball ni gases pimienta, porque la información que tenemos hasta ahora es que no hay ninguna posibilidad de compra".

"Los Códigos Penal y de Justicia Militar hablan de racionalidad para usar los medios, lo que implica que si me están atacando con una moto yo no puedo disparar con un cañón de vuelta, pero no se puede obviar que siempre quien se defiende -la autoridad- debe estar un escalón arriba del agresor. Otra cosa podría suponer un empate y eso no puede pasar", zanjó el exdiputado.

