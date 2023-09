Mario Aguilar por indicaciones a proyecto sobre doble evaluación docente: "Dejan aún peor la situación de agobio"

Preocupado y molesto se encuentra el Colegio de Profesores Metropolitano ante las indicaciones presentadas al proyecto que busca poner fin a la doble evaluación docente, que es parte de los puntos del petitorio de las movilizaciones pasadas.

Para el presidente metropolitano del gremio, Mario Aguilar, "si ya el proyecto inicial en su origen no era ninguna maravilla, ya que no corrige todos aquellos aspectos más agobiantes y abusivos de la carrera docente, podría resultar aún peor de lo que es actualmente, si se llegaran a aprobar algunas indicaciones que han presentado tanto parlamentarios como el propio Gobierno”.

Aguilar apuntó al senador UDI Gustavo Sanhueza y la senadora republicana Carmen Gloria Aravena, que “han presentado indicaciones que dejan aún peor la situación de agobio y cambian reglas del juego que ellos mismos impusieron”.

Agregó que “esto es inaceptable, como inaceptable sería que el Gobierno, como se ha rumoreado, esté negociando con la derecha hasta las indicaciones. Emplazo directamente al ministro Nicolás Cataldo a que desmienta que está negociando con la derecha las indicaciones para aprobar este proyecto de ley”.

Mario Aguilar advirtió que la derecha "pretende que el agobio aumente, que se refuercen las evaluaciones, por ejemplo, ahora por parte de los sostenedores, adicional a las evaluaciones existentes en el sistema, que son tremendamente agobiantes”.

“Esta gente cree que persiguiendo al profesorado, agobiándolo, hostilizándolo, va a mejorar la Educación, y no tienen ni idea de educación. No tiene ni idea de lo que hay que hacer, senador Sanhueza, senadora Aravena, lo que ustedes van a hacer es empeorar la situación de la educación chilena, porque habrá más profesores más estresados, más agobiados, más enfermos” sostuvo el líder gremial.

“Lo que hay que hacer es confiar y respaldar al profesorado, entregarle mejores condiciones de trabajo, no empeorarlas. Ustedes, Sanhueza y Aravena, forman parte de la Comisión de Educación, pero no tienen ni idea de educación”, añadió.

Por último, el presidente metropolitano hizo una petición a la directiva nacional que encabeza Carlos Díaz: “Yo exijo que tenga la firmeza que se requiere tener ante esta situación. Ustedes son los que están interlocutando tanto con el Gobierno como con el Senado, deben mantener una postura firme, clara. Es inaceptable que un proyecto que ya no era ninguna maravilla, ahora resulta que nos deja en peores condiciones”.

PURANOTICIA