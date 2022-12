María José Hoffmann: "No tengo ninguna duda que el presidente Boric no ha estado a la altura"

La secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, criticó al gobierno y al presidente Gabriel Boric por su labor en los últimos meses.

En declaraciones a «Tolerancia Cero», manifestó que “no tengo ninguna duda que el presidente Boric no ha estado a la altura, que se jugó demasiado” por el Apruebo en el pasado plebiscito de septiembre.

Respecto al nuevo proceso constituyente, sostuvo que “lo único que me preocupa de este proceso es que el Gobierno hoy día no está gobernando”.

Afirmó que “hoy día las prioridades de las personas no pasan por este acuerdo. Si no hay acuerdo, no nos va a quedar otra alternativa que conversar proyecto a proyecto”.

“Nosotros tenemos una premisa, Chile Vamos y la UDI han defendido la posición de que no haya nada parecido al proceso anterior. Nosotros nos comprometimos con una nueva Constitución, no con una nueva Convención”.

La exparlamentaria expresó que “hasta ahora (el Gobierno) no ha estado a la altura de lo que fueron elegidos. Me parece que han actuado infantilmente y fue el adjetivo más suave que se me ocurrió, para lo mal que lo han hecho”.

Respecto a los posibles mecanismos para definir un órgano redactor de la Carta Magna, dijo que “la propuesta de Amarillos, que a mí me encanta, que tiene que ver que sea órgano designado de acuerdo a las fuerzas políticas, no ha volado. Pero eso no significa que nosotros nos hallamos parado de la mesa porque esa propuesta no haya volado. Estamos dispuestos a sentarnos y a ceder y hemos cedido bastante”.

