María José Hoffmann destaca "compromiso real" de la UDI con aumentar participación de mujeres en el Congreso

Con la firme intención de demostrar con hechos un real compromiso con aumentar la representación femenina en el Congreso, la UDI dio a conocer a sus candidatos para la región de Valparaíso, donde se destaca que 5 de los 8 postulantes son mujeres con gran experiencia política y compromiso social.

Para el Senado, destacan la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann.

Así también, la exgobernadora María Paz Santelices, conformando una potente dupla que combina trabajo en terreno, experiencia política y amor por la región de Valparaíso.

En el Distrito 6, dos de los tres cupos serán liderados por mujeres: Viviana Núñez, exconcejal de Quilpué.

Junto con Catalina Otero, abogada con amplia trayectoria en la zona.

En el Distrito 7, la carta es Macarena Urenda, exconcejal de Viña del Mar y referente de una familia con vocación de servicio público.

María José Hoffman explicó que “el compromiso de la UDI con las mujeres es real y así lo hemos demostrado, presentando candidatas potentes, que aman la Región de Valparaíso y quieren contribuir para que salgamos del estancamiento en el que estamos. El feminismo de cartón del Frente Amplio sólo ha traído más desempleo e inseguridad para las mujeres, y es urgente que eso cambie”.

La apuesta de la UDI es seguir abriendo espacios para las mujeres en política. De hecho, tienen el récord de ser el partido con más mujeres alcaldesas electas en las últimas municipales. Logro que ahora esperan repetir en el Congreso.

PURANOTICIA