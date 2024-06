María José Hoffmann anunció que dejará la Secretaría General de la UDI para abocarse a campaña por Gobernación en Valparaíso

La secretaria general UDI, María José Hoffmann, afirmó que “sin duda que ser el partido de la candidata presidencial nos obliga a tener una mayor responsabilidad en este proceso. Eso no significa, en ningún caso, renunciar a llevar candidatos en comunas determinadas, sino que ser más conscientes de buscar los mejores mecanismos”.

En entrevista con La Tercera, Hoffmann aseguró que “en la UDI estamos cuidando mucho la figura de Matthei en términos de que no es parte de las negociaciones, pero sí nos ayuda muchísimo a entusiasmar a nuevas candidaturas”.

Es verdad que “hay una mayor responsabilidad, pero tanto RN como la UDI han tenido ese mismo espíritu de entender que tenemos que lograr la mejor negociación”, dijo en relación a las dificultades que han tenido en el bloque para definir sus candidatos a algunas comunas.

“Esta es una elección (la municipal) importante en sí misma. No es solamente una plataforma para la presidencial. Es un error verlo así. Por supuesto que influye, pero lo que estamos trabajando, sobre todo con el programa Chile desde las Comunas, tiene más bien que ver con las realidades propias de cada comuna. Pero no tenemos derecho a farrearnos la oportunidad de ser gobierno”, advirtió.

La secretaria general de la UDI es la carta gremialista para ser gobernadora en Valparaíso, tema que ha generado tensiones con RN, que propone al exdiputado Luis Pardo.

Por lo mismo, Hoffmann anunció que dejará momentáneamente su puesto en la directiva.

“En ninguna otra región el octubrismo adquirió tanto poder como en Valparaíso. Tenemos el deber de darle una esperanza a ese cambio. Yo voy a asumir este desafío de candidata a gobernadora, como lo hago siempre, con todas mis fuerzas”, afirmó.

Por otro lado, dijo, “la UDI necesita una persona que esté 100% concentrada, tal como lo he hecho yo estos cuatro años como secretaria general. Y el salir a dar una pelea emblemática implica estos meses tener una subrogancia en esta tarea. La UDI necesita una persona concentrada al 100%, por lo que de momento dejaré la secretaría general”, comunicó.

En cuanto a las críticas del alcalde Rodolfo Carter por no apoyar a su candidato, Daniel Reyes, en La Florida, Hoffmann dice que “las personas que me conocen saben que yo soy directa, y eso a veces puede caer mal. Hubo información cruzada. No vale la pena profundizar en esta polémica. No necesitamos peleas ni menos tratos de enemigos. Doy por superada esta semana de críticas”.

PURANOTICIA